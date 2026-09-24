La selección de Ecuador enfrentará a Corea del Sur este jueves 24 de septiembre de 2026 en el Suwon World Cup Stadium, en un partido internacional que podrá seguirse desde muy temprano en territorio ecuatoriano. Debido a las 14 horas de diferencia con Corea del Sur, el pitazo inicial está programado para las 06:00 a. m. (hora de Ecuador). ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE?
Teleamazonas transmitirá en vivo y por señal abierta el partido Ecuador vs. Corea del Sur este jueves 24 de septiembre, desde las 06:00, hora ecuatoriana. El amistoso internacional marcará el esperado debut de Marcelo Gallardo como director técnico de la Selección de Ecuador y el inicio formal del nuevo ciclo de la Tri tras el Mundial 2026.
¿Cómo ver Teleamazonas EN VIVO, Ecuador vs. Corea del Sur GRATIS por TV y Streaming Online?
Ecuador enfrentará a Corea del Sur este jueves 24 de septiembre a las 06:00 (hora ecuatoriana) en el Suwon World Cup Stadium. El amistoso de fecha FIFA se verá gratis por señal abierta a nivel nacional mediante Teleamazonas y TC Televisión; ambas cadenas también disponen de señal oficial en línea.
|Región del Ecuador
|Teleamazonas
|TC Televisión
|Alternativa digital oficial
|Horario útil
|Costa
|Señal abierta local de Teleamazonas, según la sintonización disponible en cada ciudad.
|Señal abierta nacional por TC Televisión, identificada habitualmente como canal 10.
|Teleamazonas.com y señal en vivo de TC Televisión.
|Previa: 05:45 en Teleamazonas; partido: 06:00.
|Sierra
|Señal abierta local de Teleamazonas; en Quito su referencia histórica es canal 4.
|Señal abierta nacional por TC Televisión, canal 10.
|Teleamazonas.com y señal en vivo de TC Televisión.
|Previa: 05:45 en Teleamazonas; partido: 06:00.
|Amazonía
|Señal abierta de Teleamazonas donde llegue la cobertura terrestre local.
|Señal abierta nacional de TC Televisión, con red de repetidoras.
|Teleamazonas.com y señal en vivo de TC Televisión.
|Previa: 05:45 en Teleamazonas; partido: 06:00.
|Galápagos
|Revisar la sintonización local de Teleamazonas o usar su transmisión oficial en línea.
|Revisar la señal abierta disponible de TC Televisión; como respaldo, usar su señal oficial en línea.
|Teleamazonas.com y señal en vivo de TC Televisión, con conexión estable.
|Previa: 05:45 en Teleamazonas; partido: 06:00.
|Todo Ecuador
|Teleamazonas transmitirá en vivo el encuentro por señal abierta y por su web.
|TC Televisión emitirá el partido en señal abierta para el territorio nacional.
|Las plataformas oficiales de ambos canales son la opción práctica si no se recibe bien la antena.
|Jueves 24 de septiembre, 06:00.
Teleamazonas confirmó la emisión nacional de los amistosos de la selección durante la gira asiática. Para Ecuador vs. Corea del Sur, su cobertura empezará a las 05:45 con la previa y el pitazo inicial está previsto para las 06:00, hora de Ecuador. Además de la antena, su portal oficial ofrece una señal nacional en vivo con opciones de Quito y Guayaquil.
TC Televisión también transmitirá el amistoso por señal abierta. El canal informó que su emisión comenzará desde las 05:30, por lo que será una alternativa para seguir la información previa, alineaciones y ambiente del debut de Ecuador. TC opera una red nacional y se identifica como canal 10 en Guayaquil, mientras que sus comunicaciones deportivas presentan sus transmisiones abiertas como disponibles para todo el país.
¿A qué hora juega Ecuador - Corea del Sur ENV IVO HOY 24 de septiembre?
|País / zona
|Hora de inicio
|Ecuador, Perú y Colombia
|06:00
|México (centro)
|05:00
|Argentina, Chile y Uruguay
|08:00
|España
|13:00
|Corea del Sur
|20:00
¿Cómo llega Ecuador y Corea del Sur para el amistoso Fecha FIFA?
Ecuador apuesta por una base sólida y nombres de peso para imponer condiciones desde el arranque. Hernán Galíndez se perfila como titular en el arco, mientras que Willian Pacho liderará la línea defensiva, acompañado por Leonardo Realpe o Félix Torres. En la zona medular, Pedro Vite y Denil Castillo aportarán equilibrio, recuperación y salida limpia. La responsabilidad ofensiva recaerá en Gonzalo Plata, Keny Arroyo y Jordy Caicedo, un tridente con velocidad, desequilibrio y presencia en el área.
Corea del Sur, por su parte, presentará a Gu Sung-yun bajo los tres palos y una defensa comandada por Kim Min-jae, referente internacional y una de las principales figuras del equipo asiático. Lee Kang-in será una pieza clave para la generación de juego en el mediocampo, con la misión de conectar con Heung-min Son y Oh Se-hun, dos atacantes llamados a marcar diferencias en el duelo ante Ecuador.