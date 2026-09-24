La selección de Ecuador enfrentará a Corea del Sur este jueves 24 de septiembre de 2026 en el Suwon World Cup Stadium , en un partido internacional que podrá seguirse desde muy temprano en territorio ecuatoriano. Debido a las 14 horas de diferencia con Corea del Sur, el pitazo inicial está programado para las 06:00 a. m. (hora de Ecuador). ¿Quieres ver el partido EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE?

Teleamazonas transmitirá en vivo y por señal abierta el partido Ecuador vs. Corea del Sur este jueves 24 de septiembre, desde las 06:00, hora ecuatoriana . El amistoso internacional marcará el esperado debut de Marcelo Gallardo como director técnico de la Selección de Ecuador y el inicio formal del nuevo ciclo de la Tri tras el Mundial 2026.

¿Cómo ver Teleamazonas EN VIVO, Ecuador vs. Corea del Sur GRATIS por TV y Streaming Online?

Ecuador enfrentará a Corea del Sur este jueves 24 de septiembre a las 06:00 (hora ecuatoriana) en el Suwon World Cup Stadium. El amistoso de fecha FIFA se verá gratis por señal abierta a nivel nacional mediante Teleamazonas y TC Televisión; ambas cadenas también disponen de señal oficial en línea.

Región del Ecuador Teleamazonas TC Televisión Alternativa digital oficial Horario útil Costa Señal abierta local de Teleamazonas, según la sintonización disponible en cada ciudad. Señal abierta nacional por TC Televisión, identificada habitualmente como canal 10. Teleamazonas.com y señal en vivo de TC Televisión. Previa: 05:45 en Teleamazonas; partido: 06:00. Sierra Señal abierta local de Teleamazonas; en Quito su referencia histórica es canal 4. Señal abierta nacional por TC Televisión, canal 10. Teleamazonas.com y señal en vivo de TC Televisión. Previa: 05:45 en Teleamazonas; partido: 06:00. Amazonía Señal abierta de Teleamazonas donde llegue la cobertura terrestre local. Señal abierta nacional de TC Televisión, con red de repetidoras. Teleamazonas.com y señal en vivo de TC Televisión. Previa: 05:45 en Teleamazonas; partido: 06:00. Galápagos Revisar la sintonización local de Teleamazonas o usar su transmisión oficial en línea. Revisar la señal abierta disponible de TC Televisión; como respaldo, usar su señal oficial en línea. Teleamazonas.com y señal en vivo de TC Televisión, con conexión estable. Previa: 05:45 en Teleamazonas; partido: 06:00. Todo Ecuador Teleamazonas transmitirá en vivo el encuentro por señal abierta y por su web. TC Televisión emitirá el partido en señal abierta para el territorio nacional. Las plataformas oficiales de ambos canales son la opción práctica si no se recibe bien la antena. Jueves 24 de septiembre, 06:00.

Teleamazonas confirmó la emisión nacional de los amistosos de la selección durante la gira asiática. Para Ecuador vs. Corea del Sur, su cobertura empezará a las 05:45 con la previa y el pitazo inicial está previsto para las 06:00, hora de Ecuador. Además de la antena, su portal oficial ofrece una señal nacional en vivo con opciones de Quito y Guayaquil.

TC Televisión también transmitirá el amistoso por señal abierta. El canal informó que su emisión comenzará desde las 05:30, por lo que será una alternativa para seguir la información previa, alineaciones y ambiente del debut de Ecuador. TC opera una red nacional y se identifica como canal 10 en Guayaquil, mientras que sus comunicaciones deportivas presentan sus transmisiones abiertas como disponibles para todo el país.

¿A qué hora juega Ecuador - Corea del Sur ENV IVO HOY 24 de septiembre?

País / zona Hora de inicio Ecuador, Perú y Colombia 06:00 México (centro) 05:00 Argentina, Chile y Uruguay 08:00 España 13:00 Corea del Sur 20:00

¿Cómo llega Ecuador y Corea del Sur para el amistoso Fecha FIFA?

Ecuador apuesta por una base sólida y nombres de peso para imponer condiciones desde el arranque. Hernán Galíndez se perfila como titular en el arco, mientras que Willian Pacho liderará la línea defensiva, acompañado por Leonardo Realpe o Félix Torres. En la zona medular, Pedro Vite y Denil Castillo aportarán equilibrio, recuperación y salida limpia. La responsabilidad ofensiva recaerá en Gonzalo Plata, Keny Arroyo y Jordy Caicedo, un tridente con velocidad, desequilibrio y presencia en el área.

Corea del Sur, por su parte, presentará a Gu Sung-yun bajo los tres palos y una defensa comandada por Kim Min-jae, referente internacional y una de las principales figuras del equipo asiático. Lee Kang-in será una pieza clave para la generación de juego en el mediocampo, con la misión de conectar con Heung-min Son y Oh Se-hun, dos atacantes llamados a marcar diferencias en el duelo ante Ecuador.