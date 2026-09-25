Honduras y Surinam se enfrentan este viernes 25 de septiembre desde las 7:00 p. m. de Honduras / 9:00 p. m. ET / 6:00 p. m. PT en el Estadio Nacional Chelato Uclés de Tegucigalpa por la jornada inaugural del Grupo B de la Liga A de la Concacaf Nations League 2026, en el debut oficial de la selección catracha bajo la dirección de José Francisco Molina. La transmisión anunciada para el territorio hondureño estará disponible por Telecadena, además de DTVC+ y HRN, como parte de la cobertura de Deportes TVC.

Dónde ver Telecadena EN VIVO, partido Honduras vs. Surinam por Concacaf Nations League 2026 en Internet

Telecadena fue anunciada por Deportes TVC como una de las señales para seguir en vivo el Honduras vs. Surinam en territorio hondureño. La cobertura de la casa televisiva también incluye su ecosistema digital, con DTVC+ como la plataforma indicada para ver los detalles de la selección desde dispositivos móviles. Para ver Telecadena por internet, revisa la plataforma oficial de Deportes TVC y DTVC+ antes del encuentro Honduras vs. Surinam en vivo por la Fecha 1 de la Concacaf Nations League 2026.

Dónde ver Telecadena EN VIVO, partido Honduras vs. Surinam por Concacaf Nations League 2026 en televisión

En Honduras, el partido de la Bicolor contra Da Natio será transmitido por Telecadena vía Deportes TVC. El encuentro que se disputará en Tegucigalpa abre el camino hondureño en la Fecha 1 del Grupo B de la edición 2026 de la Liga de Naciones Concacaf.

Telecadena es una opción de televisión local para la afición catracha que siga el duelo desde Honduras. El canal forma parte del grupo de señales anunciadas por Deportes TVC para la transmisión del debut de la “H”, junto con la cobertura radial de HRN.

Hora de Honduras vs. Surinam por Concacaf Nations League 2026 en Estados Unidos

El juego Honduras vs. Surinam por la Concacaf Nations League 2026 comienza a las 7:00 p. m. en Honduras, horario que corresponde a las 9:00 p. m. ET, 8:00 p. m. CT y 6:00 p. m. PT en Estados Unidos el viernes 25 de septiembre. Se recomienda conectarse con anticipación, ya que las previas y posibles cambios de programación pueden comenzar antes del pitazo inicial.

Dónde ver TVC EN VIVO, partido Honduras vs. Surinam por Concacaf Nations League 2026 en Internet

Deportes TVC anunció que la fanaticada puede seguir los encuentros de Honduras desde dispositivos móviles a través de DTVC+, su plataforma digital. Para Honduras vs. Surinam, la cobertura oficial menciona específicamente Telecadena, DTVC+ y HRN. Si buscas TVC EN VIVO por internet, entra únicamente a los canales digitales oficiales de Deportes TVC o a DTVC+ y verifica la disponibilidad del encuentro en tu ubicación.

Como alternativa para la diáspora hondureña y otros aficionados hispanos en Estados Unidos, los partidos de la selección de Honduras tienen como opciones reportadas a TUDN y Fox Sports, aunque la emisión final depende de la programación de las cadenas.

Dónde ver TVC EN VIVO, partido Honduras vs. Surinam por Concacaf Nations League 2026 en televisión

La señal de Deportes TVC tendrá cobertura exclusiva de los partidos de Honduras en condición de local durante la Concacaf Nations League, incluido el duelo frente a Surinam en Tegucigalpa. Deportes TVC informó que los encuentros ante Surinam y Jamaica también contarán con emisión de TSi y HRN.

Para el estreno de Honduras frente a Surinam, Deportes TVC especificó la transmisión por Telecadena, con inicio a las 7:00 p. m. en el Estadio Nacional Chelato Uclés. Revisa la programación de tu señal local antes del partido, pues la distribución televisiva puede cambiar de acuerdo con el territorio.