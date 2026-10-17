Chivas de Guadalajara y Tigres UANL medirán fuerzas este sábado 17 de octubre (7:05 p.m. ET / 4:05 p.m. PT) por la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en el Estadio Akron de Zapopan, Jalisco, donde ambos equipos buscarán sumar tres puntos importantes en el campeonato. El Rebaño Sagrado llega en el cuarto lugar con 19 unidades, mientras que los universitarios ocupan la decimotercera posición con 13 puntos.
¿Quieres ver el partido en tu Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil desde Estados Unidos? La transmisión de este encuentro del fútbol mexicano para el público hispano estará a cargo de Telemundo Deportes. A continuación, se detallan las opciones de TV y streaming para seguir el encuentro.
¿Cómo ver Telemundo Deportes Ahora EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL por streaming desde Estados Unidos?
Se puede ver Telemundo en streaming mediante su aplicación oficial, con acceso a través de un proveedor de TV, y por medio de plataformas OTT como Peacock, Hulu + Live TV, YouTube TV y Fubo. La disponibilidad de la señal en vivo depende de la región, el paquete contratado y los derechos de transmisión. Estas son algunas de las opciones para seguir el partido entre Chivas de Guadalajara y Tigres UANL por la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX en Estados Unidos.
- App Telemundo (iOS/Android): permite acceder a contenido de Telemundo y, en determinados casos, a la señal en vivo al iniciar sesión con un proveedor de TV participante.
- Peacock: ofrece programación de Telemundo bajo demanda y eventos deportivos seleccionados. La disponibilidad de este partido en directo debe confirmarse según los derechos de transmisión.
- Hulu + Live TV: incluye la señal de Telemundo en mercados compatibles de Estados Unidos, según la ubicación y el paquete contratado.
- YouTube TV: ofrece canales locales, incluido Telemundo en las áreas disponibles, además de DVR en la nube.
- Fubo: puede incluir Telemundo en determinados mercados y planes, según la disponibilidad de canales.
¿Dónde ver Telemundo Deportes EN VIVO, Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL por Liga MX 2026 en Estados Unidos?
Si deseas encontrar la señal de Telemundo en tu servicio de cable o proveedor de televisión en Estados Unidos, puedes consultar la guía de canales correspondiente a tu ubicación en compañías como Xfinity, Spectrum, Optimum, Cox, Dish y DIRECTV. La numeración del canal puede variar según la ciudad y el paquete contratado.
Estas son las alternativas para buscar la señal de Telemundo Deportes y seguir el partido entre Chivas de Guadalajara y Tigres UANL por la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
Telemundo en Albuquerque, Nuevo México
- Canal 2 en señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Atlanta, Georgia
- Canal 47.2 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 24 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Austin, Texas
- Canal 42.2 de señal local
- Canal 55 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Bakersfield, California
- Canal 13 de señal local
- Canal 30 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Baltimore, Maryland
- Canal 4.3 de señal local
- Canal 565 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en el Bronx, Nueva York
- Canal 47 de señal local
- Canal 47 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Brooklyn, Nueva York
- Canal 47 de señal local
- Canal 47 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Buffalo, Nueva York
- Canal 60 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Charlotte, Carolina del Norte
- Canal 9.2 de señal local
- Canal 803 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Chicago, Illinois
- Canal 4 de Xfinity
- Canales 5.3 y 44 de señal local
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Cincinnati, Ohio
- Canal 25 de señal local
- Canal 803 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Cleveland, Ohio
- Canal 6 de señal local
- Canal 25 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Colorado Springs, Colorado
- Canal 13.2 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Columbus, Ohio
- Canal 23.3 de señal local
- Canal 25 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Dallas, Texas
- Canal 39 de señal local
- Canal 10 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Denver, Colorado
- Canal 25 de señal abierta
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Detroit, Michigan
- Canal 611 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en El Paso, Texas
- Canal 48 de señal local
- Canal 11 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fort Lauderdale, Florida
- Canal 51 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fort Worth, Texas
- Canal 30 de señal local
- Canal 10 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Fresno, California
- Canal 51 de señal local
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Houston, Texas
- Canal 47 de señal local
- Canal 11 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Indianápolis, Indiana
- Canal 47 de señal local
- Canal 245 de Xfinity
- Canal 355 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Jacksonville, Florida
- Canal 30.4 de señal local
- Canal 221 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Las Vegas, Nevada
- Canal 39 de señal abierta
- Canal 9 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Louisville, Kentucky
- Canal 358 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Memphis, Tennessee
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Miami, Florida
- Canal 51 de señal local
- Canal 13 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Milwaukee, Wisconsin
- Canal 17 de señal local
- Canal 27 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Minneapolis, Minnesota
- Canal 25 de señal abierta
- Canal 100 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Nueva York, NY
- Canal 47 de señal abierta
- Canal 47 de Spectrum
- Canales 16 y 1007 de Optimum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Oklahoma City, Oklahoma
- Canal 30 de señal local
- Canal 5 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Orlando, Florida
- Canal 31 de señal local
- Canal 62 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Filadelfia, Pensilvania
- Canal 62 de señal local
- Canal 24 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Phoenix, Arizona
- Canal 39 de señal local
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Pittsburgh, Pensilvania
- Canal 565 en Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Portland, Oregón
- Canal 29 de señal local
- Canal 26 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Sacramento, California
- Canal 33 de señal local
- Canal 25 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en St. Louis, Misuri
- Canal 45 de señal local
- Canal 333 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en St. Paul, Minnesota
- Canal 25 de señal local
- Canal 100 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Salt Lake City, Utah
- Canal 20 de señal local
- Canal 20 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Antonio, Texas
- Canal 60 de señal local
- Canal 17 de Spectrum
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Diego, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 20 de Cox
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San Francisco, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en San José, California
- Canal 48 de señal local
- Canal 18 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Seattle, Washington
- Canal 7.4 de señal local
- Canal 326 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Tampa, Florida
- Canal 49 de señal local
- Canal 19 de Spectrum
- Canal 21 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Tucson, Arizona
- Canal 40 de señal local
- Canal 10 de Cox
- Canal 10 de Xfinity
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Telemundo en Washington, Distrito de Columbia
- Canal 44 de señal local
- Canal 835 de Dish
- Canales 406 y 407 de DIRECTV
Horario, TV y dónde ver en vivo Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL por Liga MX 2026
- Partido: Chivas de Guadalajara vs. Tigres UANL, por la Jornada 12 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.
- Canal de TV: Telemundo (Telemundo Deportes).
- VER Telemundo en streaming: aplicación oficial de Telemundo y plataformas de TV en vivo que dispongan de la señal en tu mercado.
- Horario en Estados Unidos: 7:05 p.m. ET / 4:05 p.m. PT.
- Estadio: Estadio Akron.
- Lugar: Zapopan, Jalisco (México).