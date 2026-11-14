Este sábado 14 de noviembre desde las 2:00 p.m. (horario en Perú), vs. chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING en . ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de Televen para todo el territorio venezolano, y el público extranjero podrá verlo por las opciones digitales que hay disponibles. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el encuentro comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que siete horas más en España. ¡No te lo pierdas!

Venezuela vs. País Vasco chocan en amistoso internacional. (Video: FVF)
Venezuela vs. País Vasco chocan en amistoso internacional. (Video: FVF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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