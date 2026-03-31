Por un nuevo amistoso internacional, vs. se ven las caras con la transmisión exclusiva de ESPN (Disney Plus) para toda Latinoamérica, mientras que desde Paraguay se verá mediante Tigo Sports. No te olvides que no recomendamos buscarlo a través de Fútbol Libre TV, ya que es considerada una señal pirata. Recuerda que este encuentro se disputará en el Estadio Bollaert-Delelis (Lens, Francia) y está programado para las 13:00 horas del martes 31 de marzo, con dos horas más en Paraguay.

Previa Paraguay vs. Marruecos. (Video: Tigo Sports)
Previa Paraguay vs. Marruecos. (Video: Tigo Sports)

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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