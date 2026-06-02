La emoción de Tim Payne en Nueva Zelanda vs. Haití (Video: ESPN)
La emoción de Tim Payne en Nueva Zelanda vs. Haití (Video: ESPN)

La emoción a flor de piel se apoderó de durante la entonación del himno nacional de , en los instantes previos al pitazo inicial del partido amistoso frente a Haití. El defensor de los ‘All Whites’ no pudo contener la intensidad del momento y se mostró conmovido en pleno canto, reflejando el significado que tiene para él defender la camiseta de su selección previo al Mundial 2026. Su emotiva reacción captó rápidamente la atención de las cámaras y de los aficionados, sobre todo al tratarse del jugador que se viralizó en las redes sociales e incrementó su popularidad en los últimos días.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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