El partido más esperado de la Jornada 3 de la UEFA Champions League se vivirá desde el Parque de los Príncipes. Este martes 20 de octubre, no te pierdas el juego de por la señal de HBO Max y TNT Sports en México, a partir de las 13:00 hora CDMX. Los blaugranas se enfrentan a los actuales bicampeones del certamen, en lo que se vivirá como una final adelantada.

En México, miles de aficionados estarán atentos a la cobertura del partido FC Barcelona vs. PSG EN VIVO y EN DIRECTO a través de televisión y plataformas digitales. Por la señal oficial de TNT Sports y Max serán las señales encargadas de emitir el encuentro tanto por TV como vía streaming online en celulares, Smart TV, tablets y computadoras.

¿Cómo ver TNT Sports EN VIVO para seguir FC Barcelona vs. PSG en México?

El partido FC Barcelona vs. PSG se juega este martes 20 de septiembre, por la jornada 3 de la Champions League 2026/27. En México inicia a las 13:00 horas del centro del país y estará disponible en TNT / TNT Sports por TV de paga y en HBO Max vía streaming.

OpciónDónde verlo en MéxicoCómo accederHora de inicio
TNT Sports / TNTSeñal de TV restringidaSintoniza TNT o TNT Sports dentro de tu proveedor de televisión13:00 h, tiempo del centro de México
HBO MaxStreamingIngresa a HBO Max desde app, Smart TV, navegador, celular, tablet o dispositivo compatible13:00 h, tiempo del centro de México
TNT Sports en operadoresStar TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y SkyBusca la señal en tu guía de canales; la numeración puede diferir por operador y paquete13:00 h, tiempo del centro de México

Canales de TNT Sports en México

  • Star TV: canal 417
  • TotalPlay: canal 435
  • Izzi: canales 610 (SD) y 912 (HD)
  • Megacable: canales 410 (SD) y 1410 (HD)
  • Dish: canales 370 (SD) y 870 (HD)
  • Sky: canales 419 (SD) y 1419 (HD)

¿Cómo ver Max EN VIVO para el FC Barcelona vs. PSG vía streaming online en México?

Además de la transmisión por televisión, la final también podrá seguirse online a través de Max México, plataforma que cuenta con los derechos de la UEFA Champions League en territorio mexicano.

Dispositivos compatibles con Max

  • Computadoras y laptops
  • Smartphones Android y iPhone
  • Tablets
  • Smart TV
  • Consolas y dispositivos multimedia

¿Cómo contratar Max?

  • Ingresando desde el sitio web oficial de Max
  • Descargando la aplicación en Google Play Store
  • Descargando la app desde App Store

Datos clave del partido FC Barcelona vs. PSG

  • Partido: FC Barcelona vs. PSG
  • Competencia: UEFA Champions League 2026/27, jornada 3 de la fase liga
  • Fecha: Martes 20 de septiembre de 2026
  • Horario en México: 13:00 horas, tiempo del centro
  • Estadio: Parque de los Príncipes, París
  • Transmisión: HBO Max, TNT y TNT Sports.
TNT Sports, HBO Max, Movistar Plus, Disney, ESPN EN VIVO — ver partido FC Barcelona vs. PSG EN DIRECTO por TV y Fútbol Online | VIDEO
El FC Barcelona vs. PSG se enfrentan este martes 20 de octubre por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, en un duelo de alto voltaje europeo que concentra la atención de los aficionados al fútbol. Sigue el partido EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO, con todos los detalles de la transmisión por televisión y streaming, incluidos los canales y plataformas que debes consultar según tu país: ESPN y Disney+ Premium en Latinoamérica, TNT Sports y HBO Max en México y otros mercados donde corresponda, además de Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones en España y TUDN en Estados Unidos, de acuerdo con la disponibilidad de derechos audiovisuales de cada región. (VIDEO DE X: @Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Analista SEO especializado en creación de contenido web y coberturas de eventos en vivo, en español e inglés, sobre deportes, política, ciencia, tecnología y actualidad, para audiencias de países como México, Estados Unidos, España, etc.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC