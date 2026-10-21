El Estadio Santiago Bernabéu encenderá sus luces este miércoles 21 de octubre de 2026 para albergar el choque entre el Real Madrid y el RB Leipzig por la jornada 3 de la fase de liga de la UEFA Champions League. El encuentro comenzará a las 13:00 horas (tiempo del centro de México), con una escuadra blanca motivada tras consumar una remontada épica sobre la hora ante la Roma en el plano continental y ratificar su buen paso en LaLiga con una contundente victoria frente al Sevilla.

A pesar de los resultados favorables, el funcionamiento colectivo de los pupilos de José Mourinho todavía suscita debate, aunque el técnico portugués parece perfilar un once de garantías. El bache futbolístico de Vinícius Júnior abrió la puerta para la irrupción del marfileño Yan Diomandé, afianzado por el sector izquierdo gracias a su cambio de ritmo y conexión inmediata con Jude Bellingham y Kylian Mbappé. La gran interrogante en la previa pasa por si el estratega mantendrá la apuesta por el joven extremo en la titular o devolverá los galones desde el inicio al atacante brasileño.

Las variantes tácticas no terminan ahí: Endrick se adapta a la banda diestra para ofrecer despliegue, juego asociativo y pegada al pisar el área rival, mientras que Arda Güler asume la batuta en la mediapunta como el principal conector entre la medular y los rematadores. Asimismo, la reubicación de Federico Valverde como lateral derecho otorga rigor defensivo y potencia en las transiciones, consolidándose como una solución estratégica de primer nivel para el esquema de Mourinho.

¿Dónde ver TNT Sports EN VIVO, Real Madrid vs. RB Leipzig por la Champions League?

TNT Sports México se encuentra disponible en los servicios de cable de Star TV, Totalplay, Izzi, Megacable, Dish y Sky. De esta forma, podrás mirar el partido Real Madrid vs. RB Leipzig juegan hoy por la Champions League.

Canal 417 de Star TV

Canal 435 de TotalPlay

Canales 610 SD y 912 HD de Izzi

Canales 410 SD y 1410 HD de Megacable

Canales 370 SD y 870 HD de Dish

Canales 419 SD y 1419 HD de Sky

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Horario, TV y dónde ver en vivo el partido Real Madrid vs. RB Leipzig

Evento : UEFA Champions League

: UEFA Champions League Partido : Real Madrid vs. RB Leipzig

: Real Madrid vs. RB Leipzig Fecha : Miércoles 21 de octubre de 2026

: Miércoles 21 de octubre de 2026 Hora : 14:00 de tiempo de Centro de México (CDMX)

: 14:00 de tiempo de Centro de México (CDMX) Canal : TNT | Streaming : HBO MAX

: TNT | : HBO MAX Lugar: Estadio Santiago Bernabéu (Madrid, España).

El Real Madrid recibe hoy, miércoles 21 de octubre, al RB Leipzig en el Estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 3 de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, en un partido clave para las aspiraciones de ambos equipos en el torneo europeo. ¿Dónde ver Real Madrid vs. RB Leipzig EN VIVO y EN DIRECTO? La transmisión estará disponible en ESPN y Disney+ Premium para Perú y otros países de Sudamérica, mientras que en España se podrá seguir por Movistar Plus+ y sus canales de fútbol, y en México, por TNT Sports y HBO Max, según la programación local. Los aficionados también podrán consultar las opciones para ver el encuentro online, acceder al minuto a minuto y seguir las principales incidencias de este duelo de Champions League desde sus dispositivos. (VIDEO DE X @RealMadrid)