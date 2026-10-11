Pumas UNAM y Cruz Azul medirán fuerzas en una nueva edición del popularmente conocido como el “Clásico de la Obsesión” este domingo 11 de octubre a partir de las 21:15 horas ET en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México, por la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX . Ambos clubes buscan usar este partido como trampolín para salir de rachas irregulares tras el parón por la Fecha FIFA: los Felinos dirigidos por Esteban Solari se encuentran en la 12.ª posición con 12 puntos. El equipo aurizul llega golpeado tras perder 3-2 ante el Atlético San Luis en la jornada previa y suma apenas un triunfo en casa en lo que va del certamen. La Máquina, por su parte, marcha en el 7.° puesto con 16 unidades. En su último compromiso de liga, el combinado celeste comandado por Joel Huiqui igualó en un vibrante 3-3 ante el Toluca y se ubica a solo 4 puntos de los líderes generales. ¿Quieres ver el partido Pumas UNAM vs. Cruz Azul en tu televisor Smart TV, PC, tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para todo el público mexicano estará disponible EN VIVO y GRATIS a través de Canal 5 de Televisa en señal abierta, además de TUDN para los usuarios de televisión de paga.

TL;DR del Pumas UNAM vs. Cruz Azul por Apertura 2026 de la Liga MX

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS

📺 TUDN EN VIVO

💻 Streaming: ViX y TUDN

🕐 Hora: 7:15 p.m. del Centro de México

🏟️ Estadio: Olímpico Universitario de la Ciudad de México

🌎 Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Pumas UNAM vs. Cruz Azul por Apertura 2026 de la Liga MX?

El partido Pumas UNAM vs. Cruz Azul por la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX se transmite EN VIVO y GRATIS por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país. Consulta los números de canal para seguir el estreno mundialista de la Albiceleste desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

También es posible seguir la señal de Canal 5 mediante plataformas digitales como ViX y TUDN, que permiten acceder a transmisiones en vivo desde teléfonos móviles, tabletas, computadoras y Smart TV compatibles. Algunas funciones y eventos pueden requerir una suscripción activa al servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Pumas UNAM vs. Cruz Azul por Apertura 2026 de la Liga MX?

TUDN ofrecerá una cobertura especial del partido Pumas UNAM vs. Cruz Azul por la Fecha 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con programación previa, análisis y transmisión en directo. Estos son los canales disponibles en los principales cableoperadores de México.

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Pumas UNAM vs. Cruz Azul en Estados Unidos?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga. Estas son algunas de las señales disponibles para ver el partido Pumas UNAM vs. Cruz Azul por la Jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Pumas UNAM vs. Cruz Azul por Apertura 2026 de la Liga MX

Partido : Pumas UNAM vs. Cruz Azul

: Pumas UNAM vs. Cruz Azul Competición : Torneo Apertura 2026 de la Liga MX

: Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Fecha : Domingo, 11 de octubre de 2026

: Domingo, 11 de octubre de 2026 Horario : 19:15 horas del Centro de México (CDMX)

: 19:15 horas del Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (señal abierta) y TUDN

: Canal 5 (señal abierta) y TUDN Streaming : ViX y TUDN

: ViX y TUDN Estadio : Estadio Olímpico Universitario

: Estadio Olímpico Universitario Ciudad: Ciudad de México, México

Posibles alineaciones de Pumas UNAM vs. Cruz Azul

Pumas UNAM (5-3-2) : Keylor Navas; U. Antuna, A. Azuaje, N. Silva, P. Bennevendo, R. López; C. Huerta, I. Luna, V. Arteaga; Juninho, L. Herrera. DT: Esteban Solari.

: Keylor Navas; U. Antuna, A. Azuaje, N. Silva, P. Bennevendo, R. López; C. Huerta, I. Luna, V. Arteaga; Juninho, L. Herrera. DT: Esteban Solari. Cruz Azul (5-3-2): Andrés Gudiño / Kevin Mier; O. Chagoya, J. Orozco, G. Piovi, W. Ditta, A. Mozo; C. Rodríguez, J. Paradela, A. Palavecino; G. Fernández, N. Ibáñez. DT: Joel Huiqui.

Cruz Azul vs. Club América se enfrentan hoy, sábado 12 de septiembre de 2026, por la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en una nueva edición del esperado Clásico Joven, partido que podrás seguir EN VIVO y ONLINE desde México a partir de las 9:15 p. m. (hora del centro). La transmisión estará disponible por Canal 5 en señal abierta y gratis, mientras que TUDN ofrecerá la cobertura del encuentro en sus plataformas y servicios habilitados; de esta manera, los aficionados podrán buscar la señal oficial para ver el duelo entre La Máquina y las Águilas en televisión, celular, computadora o Smart TV. (VIDEO de @ClubAmerica)