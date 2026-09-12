El Clásico Joven vuelve a escena este sábado 12 de septiembre (21:15 horas del Tiempo de Centro; 11:15 pm ET / 8:15 pm PT) , cuando Cruz Azul y América se enfrenten en el Estadio Banorte de la CDMX por la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026. La Máquina Cementera y las Águilas protagonizarán uno de los partidos más esperados de la fecha, en un duelo marcado por la rivalidad y la necesidad de sumar puntos importantes en el campeonato. Todo está listo para una nueva batalla entre dos de los clubes más populares del fútbol mexicano.

¿Quieres ver el juego entre Cruz Azul y Club América en tu teléfono móvil, televisor Smart TV, PC o Tablet? La transmisión oficial para el público mexicano estará disponible en el Canal 5 de Televisa Deportes por señal abierta y, también, en TUDN para sus clientes que cuenten con cableoperadores de Total Play, Izzi, Sky, Megacable y Dish. Aquí te explicamos los canales de televisión que debes sintonizar.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Cruz Azul vs. Club América por la Liga MX 2026?

El partido entre Cruz Azul y Club América se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión. Las referencias de canales de Canal 5 utilizadas en esta guía son las siguientes.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Dónde ver Canal 5 en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Cruz Azul vs. Club América por Torneo Apertura la Liga MX 2026?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Cruz Azul vs. Club América en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés.

Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo Cruz Azul vs. Club América por la Liga MX 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver partido Cruz Azul vs. América en vivo por la Liga MX 2026

Partido : Cruz Azul vs. Club América, por la fecha 8 del Apertura de la Liga MX

: Cruz Azul vs. Club América, por la fecha 8 del Apertura de la Liga MX Fecha : 12/09/2026

: 12/09/2026 Horario : 21:15 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 21:15 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar: Estadio Banorte de la CDMX (México)

Cruz Azul vs. Club América se enfrentan hoy, sábado 12 de septiembre de 2026, por la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en una nueva edición del esperado Clásico Joven, partido que podrás seguir EN VIVO y ONLINE desde México a partir de las 9:15 p. m. (hora del centro). La transmisión estará disponible por Canal 5 en señal abierta y gratis, mientras que TUDN ofrecerá la cobertura del encuentro en sus plataformas y servicios habilitados; de esta manera, los aficionados podrán buscar la señal oficial para ver el duelo entre La Máquina y las Águilas en televisión, celular, computadora o Smart TV. (VIDEO de @ClubAmerica)