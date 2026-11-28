El Club América y Monterrey dejaron abierta la serie de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX tras un 0-0 en el Estadio BBVA. El desenlace se define el sábado 28 de noviembre de 2026 a las 21:10 (Ciudad de México) en el Estadio Banorte. Para todo el público mexicano, podrás seguir el partido EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal oficial de Canal 5 y TUDN por televisión señal abierta y streaming online.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Club América vs. Rayados de Monterrey por cuartos de final del Apertura 2026 de Liga MX?

El partido de vuelta de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX entre Club América vs. Rayados de Monterrey se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Club América vs. Rayados de Monterrey por los cuartos de final?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Club América vs. Rayados de Monterrey por la Liga MX en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo entre Rayados de Monterrey y Club América por la ida de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

América y Monterrey protagonizarán una de las semifinales de la Leagues Cup 2026, en un duelo entre dos de los clubes mexicanos de mayor peso en la Liga MX que buscarán instalarse en la gran final del torneo; el encuentro promete intensidad y máxima exigencia desde el primer minuto, por lo que los aficionados podrán seguir el partido EN VIVO, ONLINE y GRATIS, además de consultar las opciones de transmisión disponibles a través de TUDN y Canal 9 (Nueve). (VIDEO DEL X DE @ClubAmerica)