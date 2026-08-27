Señal de TUDN EN VIVO para ver la transmisión del sorteo de la UEFA Champions League 2026-27, este jueves 27 de agosto, desde Monaco. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Gemini)
Señal de TUDN EN VIVO para ver la transmisión del sorteo de la UEFA Champions League 2026-27, este jueves 27 de agosto, desde Monaco. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Gemini)

Ha llegado el día de la verdad. Este jueves 27 de agosto de 2026, conoceremos cómo va a quedar conformado el sorteo de la UEFA Champions League 2026-27, en donde conoceremos los rivales y las localidades de cada uno de los 32 clubes que ahora forman parte de este certamen. Desde México, no te pierdas el sorteo de la Champions League a través de la señal de TUDN, desde las 10:00 a.m. CDMX, y aquí te dejo con todos los detalles para ver la transmisión.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Sorteo de la Champions League 2026-27 por la Liga MX 2026?

Además de Canal 5, TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo desde Torreón.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:

  • Canal 503 de Total Play
  • Canales 547 y 1547 de SKY
  • Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Sorteo de la Champions League 2026-27 por TUDN en Estados Unidos?

Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.

  • Canal 856 de Dish Latino
  • Canal 444 de Spectrum
  • Canal 464 de DIRECTV

Hora, TV y dónde ver el Sorteo de la Champions League 2026-27 EN VIVO

  • Fecha: Jueves 27 de agosto 2026
  • Horario: 10:00 a.m. Ciudad de México
  • Canal TV / Streaming: TUDN y ViX Premium
  • Lugar: Grimaldi Forum de Mónaco
SOBRE EL AUTOR

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