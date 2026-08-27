Ha llegado el día de la verdad. Este jueves 27 de agosto de 2026, conoceremos cómo va a quedar conformado el sorteo de la UEFA Champions League 2026-27, en donde conoceremos los rivales y las localidades de cada uno de los 32 clubes que ahora forman parte de este certamen. Desde México, no te pierdas el sorteo de la Champions League a través de la señal de TUDN, desde las 10:00 a.m. CDMX, y aquí te dejo con todos los detalles para ver la transmisión.
¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Sorteo de la Champions League 2026-27 por la Liga MX 2026?
Además de Canal 5, TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo desde Torreón.
Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:
- Canal 503 de Total Play
- Canales 547 y 1547 de SKY
- Canales 501 y 890 de Izzi
¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Sorteo de la Champions League 2026-27 por TUDN en Estados Unidos?
Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.
- Canal 856 de Dish Latino
- Canal 444 de Spectrum
- Canal 464 de DIRECTV
Hora, TV y dónde ver el Sorteo de la Champions League 2026-27 EN VIVO
- Fecha: Jueves 27 de agosto 2026
- Horario: 10:00 a.m. Ciudad de México
- Canal TV / Streaming: TUDN y ViX Premium
- Lugar: Grimaldi Forum de Mónaco