TUDN transmite el partido de semifinal entre Club América vs. Monterrey EN VIVO HOY 2 de septiembre por la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Depor)
TUDN transmite el partido de semifinal entre Club América vs. Monterrey EN VIVO HOY 2 de septiembre por la Leagues Cup 2026. (Foto: Composición Depor)

La segunda llave de semifinal será un partido muy atractivo, donde Club América y Monterrey decidan quién clasificará a la última instancia. El juego se realizará hoy, miércoles 2 de septiembre desde las 9:30 p.m. (hora de CDMX) en el Dignity Health Sports Park, en California. Los dos equipos de mayor jerarquía de la Liga MX peleando por el boleto a la final y la posibilidad de conquistar un nuevo título internacional. Para todo el público mexicano, podrás seguir el partido EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal oficial de TUDN por TV y streaming online.

CARSON, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS, (2-09-2026).- TUDN transmitirá EN VIVO el partido América vs. Monterrey hoy por la semifinal de la Leagues Cup 2026. FOTO: Imagen creada por Gemini.
CARSON, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS, (2-09-2026).- TUDN transmitirá EN VIVO el partido América vs. Monterrey hoy por la semifinal de la Leagues Cup 2026. FOTO: Imagen creada por Gemini.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, América vs. Monterrey por semifinal de Leagues Cup 2026?

Además de Canal 5, TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo del partido.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:

  • Canal 503 de Total Play
  • Canales 547 y 1547 de SKY
  • Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, América vs. Monterrey en Estados Unidos?

Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.

  • Canal 856 de Dish Latino
  • Canal 444 de Spectrum
  • Canal 464 de DIRECTV

¿A qué hora juega Club América vs. Monterrey por Leagues Cup?

América y Monterrey se enfrentan el miércoles 2 de septiembre de 2026 por las semifinales de la Leagues Cup. El partido se jugará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, con inicio programado a las 20:30 horas locales del Pacífico.

País o zonaHora de inicioFecha local
Estados Unidos (Pacífico: Los Ángeles/Carson)20:30Miércoles 2 de septiembre
México (CDMX y centro)21:30Miércoles 2 de septiembre
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica21:30Miércoles 2 de septiembre
Perú, Colombia, Ecuador y Panamá22:30Miércoles 2 de septiembre
Estados Unidos (Este: Nueva York/Miami)23:30Miércoles 2 de septiembre
Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico23:30Miércoles 2 de septiembre
Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (Brasilia/São Paulo)00:30Jueves 3 de septiembre
España peninsular05:30Jueves 3 de septiembre

Datos clave para ver el partido Club América vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026

DetalleInformación
PartidoAmérica vs. Monterrey
CompeticiónSemifinal Leagues Cup 2026
FechaMiércoles 2 de septiembre de 2026
Horario21:00 horas del Centro de México
TelevisiónTUDN
StreamingViX
EstadioDignity Health Sports Park
CiudadCalifornia
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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