La segunda llave de semifinal será un partido muy atractivo, donde Club América y Monterrey decidan quién clasificará a la última instancia. El juego se realizará hoy, miércoles 2 de septiembre desde las 9:30 p.m. (hora de CDMX) en el Dignity Health Sports Park, en California. Los dos equipos de mayor jerarquía de la Liga MX peleando por el boleto a la final y la posibilidad de conquistar un nuevo título internacional. Para todo el público mexicano, podrás seguir el partido EN VIVO y EN DIRECTO a través de la señal oficial de TUDN por TV y streaming online.
¿Dónde ver TUDN EN VIVO, América vs. Monterrey por semifinal de Leagues Cup 2026?
Además de Canal 5, TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo del partido.
Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:
- Canal 503 de Total Play
- Canales 547 y 1547 de SKY
- Canales 501 y 890 de Izzi
¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, América vs. Monterrey en Estados Unidos?
Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.
- Canal 856 de Dish Latino
- Canal 444 de Spectrum
- Canal 464 de DIRECTV
¿A qué hora juega Club América vs. Monterrey por Leagues Cup?
América y Monterrey se enfrentan el miércoles 2 de septiembre de 2026 por las semifinales de la Leagues Cup. El partido se jugará en el Dignity Health Sports Park de Carson, California, con inicio programado a las 20:30 horas locales del Pacífico.
|País o zona
|Hora de inicio
|Fecha local
|Estados Unidos (Pacífico: Los Ángeles/Carson)
|20:30
|Miércoles 2 de septiembre
|México (CDMX y centro)
|21:30
|Miércoles 2 de septiembre
|Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica
|21:30
|Miércoles 2 de septiembre
|Perú, Colombia, Ecuador y Panamá
|22:30
|Miércoles 2 de septiembre
|Estados Unidos (Este: Nueva York/Miami)
|23:30
|Miércoles 2 de septiembre
|Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico
|23:30
|Miércoles 2 de septiembre
|Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (Brasilia/São Paulo)
|00:30
|Jueves 3 de septiembre
|España peninsular
|05:30
|Jueves 3 de septiembre
Datos clave para ver el partido Club América vs. Monterrey por la Leagues Cup 2026
|Detalle
|Información
|Partido
|América vs. Monterrey
|Competición
|Semifinal Leagues Cup 2026
|Fecha
|Miércoles 2 de septiembre de 2026
|Horario
|21:00 horas del Centro de México
|Televisión
|TUDN
|Streaming
|ViX
|Estadio
|Dignity Health Sports Park
|Ciudad
|California