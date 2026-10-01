Cruz Azul y América miden fuerzas este jueves 1 de octubre en el Snapdragon Stadium de San Diego, California, en un partido amistoso que lleva el Clásico Joven a territorio estadounidense durante la pausa por la Fecha FIFA. Ambos equipos volverán a medir fuerzas fuera de la Liga MX, en un encuentro que permitirá a sus aficionados seguir de cerca a dos de los clubes más populares del fútbol mexicano.

Si quieres ver Cruz Azul vs. América desde tu celular, computadora, tablet o televisor inteligente, aquí encontrarás los horarios del encuentro, los canales de televisión y los números de TUDN en los principales cableoperadores de México y Estados Unidos.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Cruz Azul vs. América en México?

TUDN está disponible en México mediante diferentes operadores de televisión de paga, entre ellos SKY, izzi y Star TV. Estos son los números de canal para encontrar la señal deportiva.

Cableoperador Canal TUDN SKY 547 y 1547 izzi 501 y 890 Star TV 510

Los números pueden variar según el paquete y la región. También puedes consultar la guía de programación de tu operador.

¿Cómo ver TUDN EN VIVO, Club América vs. Cruz Azul en los Estados Unidos?

En Estados Unidos, TUDN está disponible en diferentes servicios de televisión por cable y satélite, entre ellos DIRECTV, Dish Latino y Spectrum. Estos son los números de canal de referencia para encontrar la señal deportiva.

Cableoperador Canal TUDN DIRECTV 464 Dish Latino 856 Spectrum 444

La numeración de Spectrum puede variar según la ciudad y el paquete contratado.

¿Cómo ver ViX EN VIVO, Club América vs. Cruz Azul por amistoso de Liga MX 2026?

Los aficionados en México también podrán seguir el Clásico Joven mediante ViX, la plataforma de streaming que ofrece contenidos deportivos y de entretenimiento en español.

Para ver el encuentro desde un teléfono móvil, una computadora, una tablet o una Smart TV, es necesario comprobar que la transmisión esté disponible en el plan contratado. La programación y las condiciones de acceso pueden variar según el contenido y el territorio.

¿A qué hora juega Cruz Azul vs. América hoy? Horarios del amistoso

El partido entre Cruz Azul y América se disputará este jueves 1 de octubre en el Snapdragon Stadium de San Diego.

País o región Horario México (CDMX) 8:30 p. m. Estados Unidos (ET) 10:30 p. m. Estados Unidos (CT) 9:30 p. m. San Diego (PT) 7:30 p. m. Perú 9:30 p. m. Colombia 9:30 p. m. Argentina 11:30 p. m. España 4:30 a. m. del 2 de octubre

¿Dónde se juega Cruz Azul vs. América por el amistoso internacional?

El Clásico Joven se disputará en el Snapdragon Stadium, ubicado en San Diego, California, Estados Unidos. El recinto estadounidense será el escenario de este encuentro amistoso que reúne a dos de los equipos más reconocidos del fútbol mexicano.

El partido se jugará durante la pausa internacional de octubre, en la que ambos clubes buscarán mantener el ritmo competitivo antes de retomar sus compromisos en el Apertura 2026 de la Liga MX.

Horarios, TV y dónde ver Cruz Azul vs. América EN VIVO por el amistoso 2026

Partido : Cruz Azul vs. América.

: Cruz Azul vs. América. Competencia : amistoso internacional.

: amistoso internacional. Fecha : jueves 1 de octubre de 2026.

: jueves 1 de octubre de 2026. Horario de referencia : 8:30 p. m. del tiempo del centro de México.

: 8:30 p. m. del tiempo del centro de México. Televisión en México : TUDN.

: TUDN. Streaming en México : ViX Premium.

: ViX Premium. Televisión en Estados Unidos : TUDN y UniMás.

: TUDN y UniMás. Streaming en Estados Unidos : TUDN digital y otras opciones disponibles según la cobertura.

: TUDN digital y otras opciones disponibles según la cobertura. Estadio : Snapdragon Stadium.

: Snapdragon Stadium. Lugar: San Diego, California, Estados Unidos.

Cruz Azul vs. Club América se enfrentan hoy, sábado 12 de septiembre de 2026, por la Jornada 8 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en una nueva edición del esperado Clásico Joven, partido que podrás seguir EN VIVO y ONLINE desde México a partir de las 9:15 p. m. (hora del centro). La transmisión estará disponible por Canal 5 en señal abierta y gratis, mientras que TUDN ofrecerá la cobertura del encuentro en sus plataformas y servicios habilitados; de esta manera, los aficionados podrán buscar la señal oficial para ver el duelo entre La Máquina y las Águilas en televisión, celular, computadora o Smart TV. (VIDEO de @ClubAmerica)