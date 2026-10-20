El se enfrentan este martes 20 de octubre de 2026 en el Parque de los Príncipes de París, por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27. El conjunto francés recibirá al equipo azulgrana en uno de los encuentros más atractivos de la fecha, con dos clubes que buscan consolidarse en la clasificación del torneo europeo. En Estados Unidos, los aficionados podrán consultar las opciones de transmisión en español a través de TUDN y ViX, además de verificar la disponibilidad del encuentro en sus respectivos servicios de televisión y streaming.

El partido comenzará a las 3:00 p. m. ET (2:00 p. m. CT, 1:00 p. m. MT y 12:00 p. m. PT). Los espectadores podrán revisar la programación de TUDN para confirmar la emisión por televisión de paga y consultar ViX para comprobar si el encuentro está incluido en su oferta deportiva. La disponibilidad puede variar según la plataforma, el plan contratado y los derechos de transmisión aplicables en Estados Unidos.

TL;DR de PSG vs. FC Barcelona por la Champions League

  • 📺 TUDN EN VIVO: consulta la programación de la cadena deportiva en Estados Unidos.
  • 💻 Streaming online: ViX, según la disponibilidad del encuentro y el plan contratado.
  • 🕒 Horario: 3:00 p. m. ET / 2:00 p. m. CT / 1:00 p. m. MT / 12:00 p. m. PT.
  • 📅 Fecha: martes 20 de octubre de 2026.
  • 🏟️ Estadio: Parque de los Príncipes, París, Francia.
  • 🏆 Competición: UEFA Champions League 2026-27, tercera jornada de la fase liga.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, PSG vs. FC Barcelona por Champions League?

Los aficionados hispanohablantes en Estados Unidos pueden consultar TUDN para conocer la disponibilidad del PSG vs. FC Barcelona en televisión de paga y revisar la programación deportiva de la cadena. El canal forma parte de la oferta de TelevisaUnivision, que cuenta con derechos de transmisión en español de la Champions League en el mercado estadounidense. La programación del encuentro también puede consultarse en .

Para encontrar la señal, es importante identificar el número de canal correspondiente al proveedor de televisión contratado y a la ciudad de residencia. La siguiente tabla reúne los números facilitados para Cox, DIRECTV, DISH, Optimum, Spectrum y Xfinity.

Canales de TUDN en Estados Unidos por ciudad

Ciudad, EstadoCoxDIRECTVDISHOptimumSpectrumXfinity
Albuquerque, NM464397, 856670
Anchorage, AK464397, 856539
Atlanta, GA464397, 856227598
Austin, TX464397, 856430, 631444
Bakersfield, CA464397, 856637
Baltimore, MD464397, 856586
Boston, MA464397, 856710
Bronx, NY464397, 856229444
Brooklyn, NY464397, 856229444
Buffalo, NY464397, 856444
Charlotte, NC464397, 856444
Chicago, IL464397, 856332
Cincinnati, OH464397, 856838
Cleveland, OH221464397, 856838
Colorado Springs, CO464397, 856622
Columbus, OH464397, 856838
Dallas, TX464397, 856430131
Denver, CO464397, 856322
Detroit, MI464397, 856626
El Paso, TX464397, 856444
Fort Lauderdale, FL464397, 856462
Fort Worth, TX464397, 856131
Fresno, CA464397, 856618
Honolulu, HI464397, 8561571
Houston, TX464397, 856430553
Indianapolis, IN464397, 856439626
Jacksonville, FL464397, 856604
Kansas City, MO464397, 856430444
Las Vegas, NV76, 162464397, 856
Los Angeles, CA464397, 856444
Louisville, KY464397, 856837
Memphis, TN464397, 856638
Miami, FL464397, 856462
Milwaukee, WI464397, 856838
Minneapolis, MN464397, 856649
Nashville, TN464397, 856614
New Orleans, LA374, 714464397, 856
New York, NY464397, 856229444
Oklahoma City, OK239, 480464397, 856
Orlando, FL464397, 856942604
Philadelphia, PA464397, 856586
Phoenix, AZ76, 441464397, 856
Pittsburgh, PA464397, 856586
Portland, OR464397, 856615
Sacramento, CA464397, 856618
Salt Lake City, UT464397, 856576
San Antonio, TX464397, 856444
San Diego, CA69464397, 856444
San Francisco, CA464397, 856618
San Jose, CA464397, 856618
Seattle, WA464397, 856722
St. Louis, MO464397, 856302
St. Paul, MN464397, 856649
Tampa, FL464397, 856942667
Tucson, AZ76, 441464397, 856663
Washington, DC464397, 856586

¿Cómo ver PSG vs. FC Barcelona online por ViX en Estados Unidos?

Los usuarios que prefieran seguir el encuentro por internet pueden consultar , la plataforma de streaming de TelevisaUnivision. Antes del inicio del partido, deberán comprobar si PSG vs. FC Barcelona figura en la programación deportiva disponible para su región y si su suscripción incluye el contenido.

La disponibilidad de un evento deportivo puede cambiar según el país, los derechos de emisión y el plan contratado. Por ese motivo, no basta con tener acceso a la plataforma: es importante confirmar que el partido específico esté incluido en la oferta de Estados Unidos.

Dispositivos compatibles

Los espectadores pueden acceder a ViX desde los dispositivos compatibles con su aplicación o servicio web, entre ellos:

  • Smart TV compatibles.
  • Dispositivos Android TV.
  • Apple TV.
  • Teléfonos Android.
  • iPhone y iPad.
  • Tabletas compatibles.
  • Computadoras con Windows.
  • Computadoras Mac.
  • Dispositivos de transmisión compatibles.

La lista exacta depende de la compatibilidad del equipo, el sistema operativo y la disponibilidad de la aplicación en cada dispositivo.

¿Qué opciones consultar para ver TUDN y ViX en Estados Unidos?

Para comprobar la transmisión del PSG vs. FC Barcelona, los aficionados pueden acudir directamente a las plataformas oficiales:

  • TUDN: , para revisar la programación y las opciones de acceso.
  • ViX: , para consultar el catálogo deportivo y la disponibilidad del partido.

Si el encuentro requiere autenticación con un proveedor de televisión o una suscripción de streaming, será necesario cumplir esas condiciones para acceder a la señal. La disponibilidad de TUDN en la guía de un operador no garantiza por sí sola que el partido se emita en ese canal.

Horarios, TV y dónde ver PSG vs. FC Barcelona en vivo por Champions League

PARTIDOPSG VS. FC BARCELONA EN VIVO POR CHAMPIONS LEAGUE
CompeticiónUEFA Champions League 2026-27
JornadaTercera de la fase liga
FechaMartes 20 de octubre de 2026
Hora del Este (ET)3:00 p. m.
Hora central (CT)2:00 p. m.
Hora de montaña (MT)1:00 p. m.
Hora del Pacífico (PT)12:00 p. m.
TV en Estados UnidosTUDN, según programación
Streaming en Estados UnidosViX, según disponibilidad
EstadioParque de los Príncipes
CiudadParís, Francia

El PSG vs. FC Barcelona es uno de los duelos destacados de la tercera jornada de la Champions League. Para seguirlo en español desde Estados Unidos, la recomendación es revisar con anticipación la programación de TUDN y la oferta deportiva de ViX, así como confirmar el canal correspondiente con el proveedor de televisión contratado.

TNT Sports, HBO Max, Movistar Plus, Disney, ESPN EN VIVO — ver partido FC Barcelona vs. PSG EN DIRECTO por TV y Fútbol Online | VIDEO
El FC Barcelona vs. PSG se enfrentan este martes 20 de octubre por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, en un duelo de alto voltaje europeo que concentra la atención de los aficionados al fútbol. Sigue el partido EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO, con todos los detalles de la transmisión por televisión y streaming, incluidos los canales y plataformas que debes consultar según tu país: ESPN y Disney+ Premium en Latinoamérica, TNT Sports y HBO Max en México y otros mercados donde corresponda, además de Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones en España y TUDN en Estados Unidos, de acuerdo con la disponibilidad de derechos audiovisuales de cada región. (VIDEO DE X: @Barcelona)
SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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