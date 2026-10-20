El Paris Saint-Germain y el FC Barcelona se enfrentan este martes 20 de octubre de 2026 en el Parque de los Príncipes de París, por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27. El conjunto francés recibirá al equipo azulgrana en uno de los encuentros más atractivos de la fecha, con dos clubes que buscan consolidarse en la clasificación del torneo europeo. En Estados Unidos, los aficionados podrán consultar las opciones de transmisión en español a través de TUDN y ViX, además de verificar la disponibilidad del encuentro en sus respectivos servicios de televisión y streaming.

El partido comenzará a las 3:00 p. m. ET (2:00 p. m. CT, 1:00 p. m. MT y 12:00 p. m. PT). Los espectadores podrán revisar la programación de TUDN para confirmar la emisión por televisión de paga y consultar ViX para comprobar si el encuentro está incluido en su oferta deportiva. La disponibilidad puede variar según la plataforma, el plan contratado y los derechos de transmisión aplicables en Estados Unidos.

TL;DR de PSG vs. FC Barcelona por la Champions League

📺 TUDN EN VIVO: consulta la programación de la cadena deportiva en Estados Unidos.

consulta la programación de la cadena deportiva en Estados Unidos. 💻 Streaming online: ViX, según la disponibilidad del encuentro y el plan contratado.

ViX, según la disponibilidad del encuentro y el plan contratado. 🕒 Horario: 3:00 p. m. ET / 2:00 p. m. CT / 1:00 p. m. MT / 12:00 p. m. PT.

3:00 p. m. ET / 2:00 p. m. CT / 1:00 p. m. MT / 12:00 p. m. PT. 📅 Fecha: martes 20 de octubre de 2026.

martes 20 de octubre de 2026. 🏟️ Estadio: Parque de los Príncipes, París, Francia.

Parque de los Príncipes, París, Francia. 🏆 Competición: UEFA Champions League 2026-27, tercera jornada de la fase liga.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, PSG vs. FC Barcelona por Champions League?

Los aficionados hispanohablantes en Estados Unidos pueden consultar TUDN para conocer la disponibilidad del PSG vs. FC Barcelona en televisión de paga y revisar la programación deportiva de la cadena. El canal forma parte de la oferta de TelevisaUnivision, que cuenta con derechos de transmisión en español de la Champions League en el mercado estadounidense. La programación del encuentro también puede consultarse en el sitio oficial de TUDN.

Para encontrar la señal, es importante identificar el número de canal correspondiente al proveedor de televisión contratado y a la ciudad de residencia. La siguiente tabla reúne los números facilitados para Cox, DIRECTV, DISH, Optimum, Spectrum y Xfinity.

Canales de TUDN en Estados Unidos por ciudad

Ciudad, Estado Cox DIRECTV DISH Optimum Spectrum Xfinity Albuquerque, NM — 464 397, 856 — — 670 Anchorage, AK — 464 397, 856 539 — — Atlanta, GA — 464 397, 856 — 227 598 Austin, TX — 464 397, 856 430, 631 444 — Bakersfield, CA — 464 397, 856 — 637 — Baltimore, MD — 464 397, 856 — — 586 Boston, MA — 464 397, 856 — — 710 Bronx, NY — 464 397, 856 229 444 — Brooklyn, NY — 464 397, 856 229 444 — Buffalo, NY — 464 397, 856 — 444 — Charlotte, NC — 464 397, 856 — 444 — Chicago, IL — 464 397, 856 — — 332 Cincinnati, OH — 464 397, 856 — 838 — Cleveland, OH 221 464 397, 856 — 838 — Colorado Springs, CO — 464 397, 856 — — 622 Columbus, OH — 464 397, 856 — 838 — Dallas, TX — 464 397, 856 430 131 — Denver, CO — 464 397, 856 — — 322 Detroit, MI — 464 397, 856 — — 626 El Paso, TX — 464 397, 856 — 444 — Fort Lauderdale, FL — 464 397, 856 — — 462 Fort Worth, TX — 464 397, 856 — 131 — Fresno, CA — 464 397, 856 — — 618 Honolulu, HI — 464 397, 856 — 1571 — Houston, TX — 464 397, 856 430 — 553 Indianapolis, IN — 464 397, 856 — 439 626 Jacksonville, FL — 464 397, 856 — — 604 Kansas City, MO — 464 397, 856 430 444 — Las Vegas, NV 76, 162 464 397, 856 — — — Los Angeles, CA — 464 397, 856 — 444 — Louisville, KY — 464 397, 856 — 837 — Memphis, TN — 464 397, 856 — — 638 Miami, FL — 464 397, 856 — — 462 Milwaukee, WI — 464 397, 856 — 838 — Minneapolis, MN — 464 397, 856 — — 649 Nashville, TN — 464 397, 856 — — 614 New Orleans, LA 374, 714 464 397, 856 — — — New York, NY — 464 397, 856 229 444 — Oklahoma City, OK 239, 480 464 397, 856 — — — Orlando, FL — 464 397, 856 — 942 604 Philadelphia, PA — 464 397, 856 — — 586 Phoenix, AZ 76, 441 464 397, 856 — — — Pittsburgh, PA — 464 397, 856 — — 586 Portland, OR — 464 397, 856 — — 615 Sacramento, CA — 464 397, 856 — — 618 Salt Lake City, UT — 464 397, 856 — — 576 San Antonio, TX — 464 397, 856 — 444 — San Diego, CA 69 464 397, 856 — 444 — San Francisco, CA — 464 397, 856 — — 618 San Jose, CA — 464 397, 856 — — 618 Seattle, WA — 464 397, 856 — — 722 St. Louis, MO — 464 397, 856 — 302 — St. Paul, MN — 464 397, 856 — — 649 Tampa, FL — 464 397, 856 — 942 667 Tucson, AZ 76, 441 464 397, 856 — — 663 Washington, DC — 464 397, 856 — — 586

¿Cómo ver PSG vs. FC Barcelona online por ViX en Estados Unidos?

Los usuarios que prefieran seguir el encuentro por internet pueden consultar ViX, la plataforma de streaming de TelevisaUnivision. Antes del inicio del partido, deberán comprobar si PSG vs. FC Barcelona figura en la programación deportiva disponible para su región y si su suscripción incluye el contenido.

La disponibilidad de un evento deportivo puede cambiar según el país, los derechos de emisión y el plan contratado. Por ese motivo, no basta con tener acceso a la plataforma: es importante confirmar que el partido específico esté incluido en la oferta de Estados Unidos.

Dispositivos compatibles

Los espectadores pueden acceder a ViX desde los dispositivos compatibles con su aplicación o servicio web, entre ellos:

Smart TV compatibles.

Dispositivos Android TV.

Apple TV.

Teléfonos Android.

iPhone y iPad.

Tabletas compatibles.

Computadoras con Windows.

Computadoras Mac.

Dispositivos de transmisión compatibles.

La lista exacta depende de la compatibilidad del equipo, el sistema operativo y la disponibilidad de la aplicación en cada dispositivo.

¿Qué opciones consultar para ver TUDN y ViX en Estados Unidos?

Para comprobar la transmisión del PSG vs. FC Barcelona, los aficionados pueden acudir directamente a las plataformas oficiales:

TUDN: tudn.com, para revisar la programación y las opciones de acceso.

tudn.com, para revisar la programación y las opciones de acceso. ViX: vix.com, para consultar el catálogo deportivo y la disponibilidad del partido.

Si el encuentro requiere autenticación con un proveedor de televisión o una suscripción de streaming, será necesario cumplir esas condiciones para acceder a la señal. La disponibilidad de TUDN en la guía de un operador no garantiza por sí sola que el partido se emita en ese canal.

Horarios, TV y dónde ver PSG vs. FC Barcelona en vivo por Champions League

PARTIDO PSG VS. FC BARCELONA EN VIVO POR CHAMPIONS LEAGUE Competición UEFA Champions League 2026-27 Jornada Tercera de la fase liga Fecha Martes 20 de octubre de 2026 Hora del Este (ET) 3:00 p. m. Hora central (CT) 2:00 p. m. Hora de montaña (MT) 1:00 p. m. Hora del Pacífico (PT) 12:00 p. m. TV en Estados Unidos TUDN, según programación Streaming en Estados Unidos ViX, según disponibilidad Estadio Parque de los Príncipes Ciudad París, Francia

El PSG vs. FC Barcelona es uno de los duelos destacados de la tercera jornada de la Champions League. Para seguirlo en español desde Estados Unidos, la recomendación es revisar con anticipación la programación de TUDN y la oferta deportiva de ViX, así como confirmar el canal correspondiente con el proveedor de televisión contratado.

El FC Barcelona vs. PSG se enfrentan este martes 20 de octubre por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026-27, en un duelo de alto voltaje europeo que concentra la atención de los aficionados al fútbol. Sigue el partido EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO, con todos los detalles de la transmisión por televisión y streaming, incluidos los canales y plataformas que debes consultar según tu país: ESPN y Disney+ Premium en Latinoamérica, TNT Sports y HBO Max en México y otros mercados donde corresponda, además de Movistar Plus y Movistar Liga de Campeones en España y TUDN en Estados Unidos, de acuerdo con la disponibilidad de derechos audiovisuales de cada región. (VIDEO DE X: @Barcelona)