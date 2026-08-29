América vuelve al Estadio Banorte con una nueva jornada de la Liga MX y un rival que, aunque parte con la obligación de resistir el peso del local, ya dejó un antecedente incómodo para las Águilas. Puebla fue capaz de imponerse 1-0 en el Apertura 2024 y buscará volver a competir en territorio azulcrema este sábado 29 de agosto.

Para el conjunto de casa, el encuentro representa el comienzo de una serie de compromisos consecutivos en el Coloso de Santa Úrsula, donde intentará aprovechar el calendario para seguir sumando. El partido comenzará a las 19:05 horas del centro de México y podrá verse en vivo por Canal 5 y TUDN.

¿Quieres ver el Club América vs. Puebla en vivo y gratis desde tu celular, computadora, tableta o Smart TV? En México, la principal alternativa en televisión abierta será Canal 5, mientras que TUDN también contará con la transmisión para los usuarios que tengan acceso a la señal. El encuentro podrá seguirse además mediante las plataformas oficiales disponibles en cada país.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, Club América vs. Puebla por la Liga MX 2026?

El partido entre Club América y Puebla podrá verse en México a través de Canal 5, señal abierta de Televisa. También estará disponible mediante diferentes sistemas de televisión de paga que incluyen el canal dentro de su programación.

Estos son los números de Canal 5 según el operador:

Canal 105 SD y 605 HD de Dish

Canal 105 SD y 1105 HD de SKY

Canal 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canal 105 SD y 805 HD de Izzi

Canal 5 SD y 105 HD de Totalplay

La señal abierta de Canal 5 permite seguir el encuentro sin necesidad de contratar un servicio adicional de televisión de paga, siempre que el usuario se encuentre dentro de la zona de cobertura correspondiente.

¿Cómo ver Canal 5 EN VIVO por internet?

Si quieres seguir el Club América vs. Puebla online, existen alternativas oficiales de streaming que pueden ofrecer la transmisión del encuentro.

ViX cuenta con opciones de transmisión en vivo y contenido bajo demanda, aunque la disponibilidad de determinados partidos y señales puede depender del plan contratado y de la región del usuario.

Por ello, si buscas una opción gratuita, la alternativa más directa en México es Canal 5 mediante su señal abierta. Para verlo por internet, es recomendable comprobar previamente las condiciones de acceso de la plataforma disponible.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, Club América vs. Puebla por la Liga MX 2026?

La señal de TUDN también transmitirá el partido entre Club América y Puebla. En México, el canal está disponible a través de distintos operadores de televisión de paga.

Estos son algunos de los principales diales de TUDN:

Canal 503 de Totalplay

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

La disponibilidad de cada señal puede variar de acuerdo con el paquete contratado por el usuario.

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, Club América vs. Puebla?

Los aficionados que se encuentren en Estados Unidos podrán seguir la cobertura de TUDN USA mediante los principales operadores de televisión de paga. Estas son algunas de las señales disponibles para ver el estreno mundialista de México.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo Club América vs. Puebla por la Liga MX 2026

Partido: Club América vs. Puebla

Competencia: Liga MX 2026

Fecha: sábado 29 de agosto de 2026

Hora: 19:05 horas del centro de México

Estados Unidos: 9:05 p. m. ET / 8:05 p. m. CT / 6:05 p. m. PT

Televisión en México: Canal 5 y TUDN

Streaming en México: ViX

Televisión en Estados Unidos: Univision y TUDN

Streaming en Estados Unidos: tudn.com, App de TUDN y ViX

Estadio: Estadio Banorte

Para otros países, la disponibilidad del partido dependerá de los derechos de transmisión de la Liga MX en cada territorio. Se recomienda consultar las plataformas oficiales habilitadas en cada región y evitar páginas o servicios no autorizados.

El Club América recibe a los Bravos de Juárez este viernes 21 de agosto por la Jornada 5 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, en un partido que podrás seguir en vivo y online, con opciones de transmisión por televisión y streaming para los aficionados en México. El encuentro tendrá cobertura a través de TV Azteca 7 y el Canal FOX One, mientras que distintas alternativas permitirán ver el compromiso gratis o mediante plataformas digitales, según la señal disponible en cada región. Las Águilas buscarán aprovechar su condición de local para sumar puntos y escalar posiciones, pero enfrente tendrán a un conjunto fronterizo decidido a complicar a uno de los grandes candidatos del campeonato mexicano. (VIDEO de @ClubAmerica en X)