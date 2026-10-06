La selección mexicana se mide este martes 6 de octubre a Chile en un amistoso internacional que se disputará en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, Estados Unidos, en el último partido de esta primera fecha FIFA posterior al Mundial 2026. El equipo de Rafael Márquez llega a este compromiso en el inicio de un nuevo ciclo y buscará cerrar la gira con una victoria, mientras que la Roja, dirigida interinamente por Nicolás Córdova, atraviesa un momento de renovación después de perder ante Canadá y Estados Unidos. El encuentro está programado para las 8:30 p. m. del centro de México (9:30 p. m. ET / 6:30 p. m. PT).

México afrontará el partido después de perder 3-0 ante Estados Unidos y empatar 1-1 frente a Perú y Colombia, mientras que Chile llega tras dos derrotas consecutivas ante Canadá, por 1-0, y Estados Unidos, por 4-2. La Roja, además, atraviesa una situación interna compleja después del episodio que involucró a Marcelino Núñez y que terminó con el futbolista fuera de la concentración.

¿Quieres ver el partido por televisión abierta o streaming? La transmisión para el público mexicano podrá seguirse por las señales de Canal 5 de Televisa y TUDN, de acuerdo con la programación y los derechos correspondientes para el encuentro. El partido está programado para las 8:30 p. m. del centro de México (9:30 p. m. ET / 6:30 p. m. PT).

TL;DR de México vs. Chile por el amistoso FIFA

📺 Canal 5 EN VIVO GRATIS: transmisión en México por televisión abierta.

transmisión en México por televisión abierta. 📺 TUDN EN VIVO: señal deportiva de televisión de paga.

señal deportiva de televisión de paga. 💻 Streaming: plataformas digitales disponibles según los derechos de transmisión.

plataformas digitales disponibles según los derechos de transmisión. 🕐 Hora: 8:30 p. m. del centro de México.

8:30 p. m. del centro de México. 🏟️ Estadio: Memorial Coliseum, Los Ángeles.

Memorial Coliseum, Los Ángeles. 🌎 Competición: amistoso internacional de la fecha FIFA de octubre.

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Chile por el amistoso FIFA?

El partido entre México y Chile podrá verse EN VIVO y GRATIS en México a través de Canal 5, que transmitirá el último compromiso de Rafael Márquez al frente de la selección mexicana durante esta fecha FIFA. La señal estará disponible en televisión abierta y mediante los principales operadores de televisión de paga del país.

Canales de Canal 5 en México

Dish 105 SD y 605 HD SKY 105 SD y 1105 HD Megacable 205 SD y 1205 HD Izzi 105 SD y 805 HD Total Play 5 SD y 105 HD

Los números de canal pueden variar según la ciudad y el servicio contratado. Se recomienda consultar la guía de programación del operador para confirmar la señal correspondiente.

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

Los aficionados también pueden consultar las opciones digitales de TelevisaUnivision para seguir la programación deportiva desde sus dispositivos. La disponibilidad del partido en ViX o en la aplicación de TUDN dependerá de los derechos y de la programación habilitada para esta transmisión.

Dispositivos compatibles

Smart TV.

Android TV.

Apple TV.

Chromecast.

Teléfonos Android.

iPhone.

iPad y tabletas.

Computadoras Windows.

Computadoras Mac.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Chile por el amistoso FIFA?

TUDN es una de las señales deportivas de referencia para los aficionados mexicanos. Para este encuentro, los espectadores podrán consultar la programación de la cadena para confirmar la disponibilidad de México vs. Chile en su señal de televisión de paga y en sus plataformas digitales.

Canales de TUDN en México

Total Play 503 SKY 547 y 1547 Izzi 501 y 890

Los números incluidos corresponden a la plantilla de referencia y pueden variar según el operador, la ciudad y el paquete contratado. Conviene comprobar la programación específica del amistoso antes del inicio del partido.

¿Cómo ver México vs. Chile en Estados Unidos?

El amistoso entre México y Chile se disputará en Los Ángeles, pero las opciones de transmisión para los espectadores en Estados Unidos pueden ser diferentes a las disponibles para el público mexicano. Por ello, quienes se encuentren en territorio estadounidense deberán revisar las señales y plataformas que tengan los derechos de emisión del encuentro.

La disponibilidad de TUDN y de otras plataformas deportivas dependerá del servicio contratado y de la programación establecida para Estados Unidos. También es importante considerar que la señal de Canal 5 está dirigida principalmente al público mexicano y puede presentar restricciones territoriales fuera del país.

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Chile por el amistoso FIFA

Competición Amistoso internacional, fecha FIFA Fecha Martes 6 de octubre de 2026 Horario 8:30 p. m. del centro de México Hora en Estados Unidos 9:30 p. m. ET / 6:30 p. m. PT TV abierta en México Canal 5 TV de paga en México TUDN Streaming en México Plataformas digitales disponibles según los derechos Estadio Memorial Coliseum Ciudad Los Ángeles, California, Estados Unidos

México y Chile cerrarán su participación en esta primera fecha FIFA posterior al Mundial 2026 con objetivos diferentes. Rafael Márquez buscará darle un cierre positivo a sus primeros partidos al frente del combinado mexicano, mientras que Nicolás Córdova intentará reorganizar a una selección chilena que llega con dos derrotas en Estados Unidos y varias modificaciones previstas en su formación. La Roja recuperará a Gabriel Suazo y Lucas Cepeda, mientras México tendrá las bajas de Gilberto Mora, Hirving Lozano y Mateo Chávez.