Entramos a una nueva etapa en la ‘Tri’ y ahora bajo el mando de Rafa Márquez. Este sábado 26 de septiembre, no te pierdas la transmisión de México vs. Colombia EN VIVO por la señal de TUDN y Canal 5, a partir de las 19:00 hora CDMX , encuentro que se disputará en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland, en Estados Unidos. A continuación, revisa todos los detalles para seguir la transmisión minuto a minuto de este juego amistoso.

Revisa la hora, canales de TV y dónde ver online el partido México vs. Colombia en vivo y en directo online este sábado 26 de septiembre por fecha FIFA 2026. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Colombia por amistoso 2026?

El encuentro entre México vs. Colombia por amistoso 2026 podrá seguirse EN VIVO y GRATIS mediante Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y también en los principales operadores de televisión de paga en México. Estos son algunos de los canales donde podrás sintonizar la transmisión oficial.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 HD de Total Play

¿Cómo ver Canal 5 de Televisa en ViX y TUDN?

Además de la señal abierta, el partido también podrá verse mediante ViX y TUDN En Vivo, servicios que permiten acceder a la transmisión desde dispositivos móviles, computadoras, tablets y smart TV compatibles. Dependiendo del evento y del plan contratado, algunas funciones pueden requerir una suscripción activa.

Dispositivos compatibles

Smart TV Samsung y LG

Android TV

Apple TV

Chromecast

Amazon Fire TV Stick

Teléfonos Android

iPhone (iOS)

Tablets Android y iPad

Computadoras Windows y Mac mediante navegador web

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Colombia por amistoso 2026?

Además de Canal 5, TUDN ofrecerá una cobertura especial del compromiso con programación previa, análisis y transmisión en directo del partido.

Estos son algunos de los canales disponibles en los principales operadores de televisión de paga en México:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Colombia en Estados Unidos?

Los aficionados mexicanos que se encuentren en Estados Unidos también podrán seguir la señal de TUDN USA mediante diferentes operadores de televisión de paga.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DIRECTV

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el México vs. Colombia por amistoso 2026

Detalle Información Partido México vs. Colombia Competición Amistoso internacional 2026 Fecha Sábado 26 de septiembre del 2026 Horario 19:00 horas del Centro de México Televisión Canal 5 (señal abierta) y TUDN Streaming ViX y TUDN En Vivo Estadio M&T Bank Stadium Ciudad Baltimore, Maryland (EE.UU.)