Todo está listo para una noche cargada de emoción en la Liga MX. Cruz Azul y Pumas UNAM se verán las caras este jueves 21 de mayo en el Estadio Ciudad de los Deportes, escenario donde se disputará la final de ida del Clausura 2026 . El compromiso arrancará a las 8:00 p.m. del centro de México y contará con transmisión EN VIVO por señal abierta y plataformas online, en un choque imperdible entre dos clubes históricos que buscan dar el primer golpe rumbo al campeonato.

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, Cruz Azul vs. Pumas UNAM por la final de la Liga MX 2026?

La final de ida entre Cruz Azul y Pumas UNAM será transmitida EN VIVO y GRATIS por la señal abierta de TV Azteca 7 este jueves 21 de mayo. Los fanáticos también tendrán la posibilidad de seguir el compromiso mediante distintos operadores de televisión de paga en México, por lo que nadie tendrá excusas para perderse uno de los partidos más esperados del Clausura 2026.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

La numeración puede variar dependiendo de la ciudad y del servicio contratado.

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO ONLINE desde celular, PC o Smart TV?

Los aficionados que prefieran seguir la final vía streaming online podrán hacerlo mediante la plataforma digital de TV Azteca Deportes. Además, la app oficial de TV Azteca está disponible tanto para Android como para iPhone, permitiendo ver el partido desde cualquier lugar y dispositivo conectado a internet.

La transmisión estará habilitada para:

PC y computadoras

Celulares Android y iPhone

Smart TV

Tablets

¿A qué hora juegan Cruz Azul vs. Pumas UNAM por la final de ida en México y Estados Unidos?

La final de ida entre Cruz Azul y Pumas UNAM se jugará este jueves 21 de mayo de 2026 en el Estadio Ciudad de los Deportes de la Ciudad de México. El esperado encuentro comenzará a las 8:00 p.m. del Tiempo del Centro de México y también podrá seguirse en distintos horarios para los aficionados que se encuentren en Estados Unidos.

México (CDMX): 8:00 p.m.

8:00 p.m. Estados Unidos ET: 10:00 p.m.

10:00 p.m. Estados Unidos CT: 9:00 p.m.

9:00 p.m. Estados Unidos MT: 8:00 p.m.

8:00 p.m. Estados Unidos PT: 7:00 p.m.

Cruz Azul vs. Pumas UNAM: horario, TV y dónde ver EN VIVO la final de la Liga MX 2026

Partido: Cruz Azul vs. Pumas UNAM

Cruz Azul vs. Pumas UNAM Competencia: Final de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX

Final de ida del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX Fecha: Jueves 21 de mayo de 2026

Jueves 21 de mayo de 2026 Hora: 8:00 p.m. del Tiempo del Centro de México

8:00 p.m. del Tiempo del Centro de México Estadio: Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México

Estadio Ciudad de los Deportes, Ciudad de México TV: Azteca 7, Canal 5 y TUDN

Azteca 7, Canal 5 y TUDN Streaming: TV Azteca Deportes y ViX