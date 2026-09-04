Sigue toda la acción del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y es el turno de dos equipos necesitados de un triunfo. Este viernes 4 de septiembre, no te pierdas el partido Juárez vs. Pachuca EN VIVO por la señal de TV Azteca 7 y Azteca Deportes, a partir de las 9:00 p.m. CDMX, desde el Estadio Olímpico Benito Juárez. Con cero unidades, los Bravos necesitan sí o sí una victoria para salir del fondo de la tabla, mientras que los Tuzos también quieren sacar provecho y sumar tres puntos que les permitan seguir trepando posiciones en la clasificación.
¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Juárez vs. Pachuca por la Liga MX 2026?
TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Juárez vs. Pachuca por la Liga MX 2026. Solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales sistemas de televisión de paga en México.
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¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Juárez vs. Pachuca por la Liga MX 2026?
Para ver el partido entre Juárez vs. Pachuca correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de seguir la transmisión descargando la aplicación oficial de TV Azteca para dispositivos Android e iPhone.
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América vs. Juárez EN VIVO: hora, TV y dónde ver por Liga MX
- Fecha: Viernes, 4 de septiembre de 2026
- Horario: 9:00 p.m. CDMX
- Canal TV: TV Azteca 7
- Streaming: Azteca Deportes
- Lugar: Estadio Olímpico Benito Juárez