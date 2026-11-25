Sigue toda la acción de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y es el turno de uno de los duelos que más captará la atención de los aficionados al balompié azteca. Este miércoles 25 de noviembre, no te pierdas el partido Toluca vs. Atlas EN VIVO por la señal de TV Azteca 7 y Azteca Deportes, a partir de las 7:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX, desde el Estadio Nemesio Diez de Toluca de Lerdo. Separados por apenas un punto tras la fase regular, el partido está para cualquiera de los dos equipos; sin embargo, los rojinegros cuentan con la ventaja de la posición en la tabla: si hay empate en el marcador global tras los dos encuentros, clasificarán a semifinales.
¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Toluca vs. Atlas por la ida de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX?
TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Toluca vs. Atlas por la Liga MX 2026. Solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales sistemas de televisión de paga en México.
- Canales de Azteca 7 en México
- Canales 107 SD y 607 HD de Dish
- Canales 107 SD y 1107 HD de SKY
- Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable
- Canales 107 SD y 807 HD de Izzi
¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Toluca vs. Atlas por la ida de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX?
Para ver el partido entre Toluca vs. Atlas correspondiente a la ida de los cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de seguir la transmisión descargando la aplicación oficial de TV Azteca para dispositivos Android e iPhone.
Compatible con:
- PC
- Móviles
- Smart TV
- Tablets
América vs. Juárez EN VIVO: hora, TV y dónde ver la ida de cuartos de final del Apertura 2026 de la Liga MX
- Fecha: Miércoles, 25 de noviembre de 2026
- Horario: 7:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX
- Canal TV: TV Azteca 7
- Streaming: Azteca Deportes
- Lugar: Estadio Nemesio Diez de Toluca de Lerdo, México