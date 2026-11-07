Este sábado 7 de noviembre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México), el Estadio Universitario albergará un duelo de realidades opuestas por la Jornada 16 del Apertura 2026. Tigres buscará despedirse de su afición con un triunfo de consolación en su último partido como local tras quedar fuera de la Liguilla, mientras que Cruz Azul llega con la misión de sumar tres puntos que lo mantengan en la intensa pelea por el liderato general. Las acciones de este compromiso se podrán seguir completamente en vivo y gratis a través de la señal de TV Azteca 7.

El presente de la escuadra cementera es envidiable. Ya con su boleto asegurado a la fase final, los pupilos de Joel Huiqui visitan territorio regiomontano desde el tercer peldaño de la clasificación con 29 unidades, igualados con América y Chivas, aunque condicionados por la diferencia de goles. La Máquina llega impulsada por un estado de forma sobresaliente, acumulando seis jornadas sin conocer la derrota y presumiendo cuatro triunfos al hilo, números que reafirman su estatus como un serio aspirante a la corona del campeonato.

Por el contrario, el conjunto de Tigres atraviesa uno de sus momentos deportivos más críticos. Relegados al decimoquinto puesto con solo 15 puntos, los universitarios se despidieron prematuramente de la competencia, detonando la molestia de una grada que ya exige una reestructuración profunda. Los felinos encadenan cuatro partidos sin festejar una victoria y saltarán a su cancha con el orgullo herido tras ser goleados 3-0 por el Pachuca, por lo que están obligados a limpiar su imagen frente a su exigente público.

¿Cómo ver Azteca 7 EN VIVO, Tigres vs. Cruz Azul?

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NUEVO LEÓN, MÉXICO, 7/11/2026. TV Azteca 7 transmitirá EN VIVO GRATIS el partido entre Tigres vs. Cruz Azul por el Apertura de la Liga MX 2026 desde el Estadio Universitario. FOTO: Imagen creada por la IA de ChatGPT.

¿Dónde TV Azteca Deportes EN VIVO, Tigres UANL vs. Cruz Azul?

Para ver el partido entre Tigres vs. Cruz Azul, debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de seguir la transmisión descargando la aplicación oficial de TV Azteca para dispositivos Android e iPhone.

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Horario y canal de TV para ver Cruz Azul vs. Tigres UANL por la Liga MX 2026

Torneo: Liga MX.

Liga MX. Instancia: Torneo Apertura, fecha 16.

Torneo Apertura, fecha 16. Partido: Cruz Azul vs. Tigres UANL.

Cruz Azul vs. Tigres UANL. Fecha: Sábado 7 de noviembre de 2026.

Sábado 7 de noviembre de 2026. Horario: 19:00 horas del Tiempo del Centro de México.

19:00 horas del Tiempo del Centro de México. Estadio: Estadio Universitario, Nuevo León.

Estadio Universitario, Nuevo León. Transmisión en México: TV Azteca 7