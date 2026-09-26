El primer amistoso de la era Rafa Márquez al frente del ‘Tri’. Este sábado 26 de septiembre, no te pierdas el juego de México vs. Colombia por un nuevo amistoso internacional, donde la leyenda del fútbol mexicano hará su debut como seleccionador. No te pierdas el juego de México vs. Colombia a través de la señal de TV Azteca 7 y Azteca Deportes, a partir de las 7:00 p.m. CDMX, encuentro que se disputará en el M&T Bank Stadium de Maryland. Aquí te dejo con todos los detalles de la transmisión.
¿Dónde ver Azteca 7 EN VIVO, México vs. Colombia?
Solo debes sintonizar Azteca Siete (Canal 7) en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los principales sistemas de televisión de paga en México para seguir EN VIVO el partido amistoso entre México y Colombia.
- Canales de Azteca 7 en México
- Canales 107 SD y 607 HD de Dish
- Canales 107 SD y 1107 HD de SKY
- Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable
- Canales 107 SD y 807 HD de Izzi
¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Colombia?
Para ver el partido entre México vs. Colombia debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de seguir la transmisión descargando la aplicación oficial de TV Azteca para dispositivos Android e iPhone.
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- Tablets
México vs. Colombia amistoso 2026: fecha, lugar, horarios y canales de TV
- Fecha: Sábado 26 de septiembre de 2026
- Partido: México vs. Colombia
- Competición: Amistoso internacional por fecha FIFA
- TV en México: Azteca Siete (Canal 7)
- Streaming: TV Azteca Deportes
- Horario: 7:00 p.m.
- Estadio: M&T Bank Stadium.
- Ciudad: Maryland, Estados Unidos.