El Club América buscará hacer valer su ventaja deportiva frente a Rayados de Monterrey este sábado 28 de noviembre de 2026, cuando ambos equipos se enfrenten en el Estadio Banorte por el partido de vuelta de los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Después del empate sin goles en territorio regiomontano, las Águilas tienen en sus manos el pase a semifinales: terminaron terceras en la fase regular, por lo que un nuevo empate les permitiría avanzar. Monterrey, en cambio, está obligado a ganar en la Ciudad de México para mantenerse en la pelea por el título. ¿Quieres ver el partido de la Liguilla en televisión abierta y GRATIS desde México? La transmisión estará disponible por Azteca 7, desde las 9:00 p. m. (hora del centro de México), y también podrás seguirla online desde el sitio web y las aplicaciones oficiales de TV Azteca.

¿Dónde ver América vs. Monterrey EN VIVO por la Liga MX en el Canal 7?

TV Azteca tendrá la transmisión de América vs. Rayados de Monterrey en México mediante Azteca 7. Los aficionados podrán sintonizar la señal de televisión abierta o buscar el canal correspondiente en los operadores de televisión de paga Dish, SKY, Megacable e Izzi.

Estos son los números de canal de Azteca 7 en los principales cableoperadores:

Dish: canales 107 SD y 607 HD.

canales 107 SD y 607 HD. SKY: canales 107 SD y 1107 HD.

canales 107 SD y 1107 HD. Megacable: canales 107 SD y 1207 HD.

canales 107 SD y 1207 HD. Izzi: canales 107 SD y 807 HD.

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, América vs. Monterrey por internet?

Para seguir América vs. Rayados de Monterrey por internet, puedes ingresar al sitio oficial de Azteca Deportes desde tu Smart TV, PC, tablet o teléfono celular. También tienes la opción de descargar la aplicación de TV Azteca desde Google Play Store para dispositivos Android o desde App Store para equipos Apple con iOS. La transmisión estará disponible en la App Azteca Deportes y la App TV Azteca En Vivo.

Estas son las alternativas para acceder a la transmisión online:

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PC: ingresa a la página web de Azteca Deportes desde un navegador.

ingresa a la página web de Azteca Deportes desde un navegador. Móviles: descarga la aplicación de TV Azteca en Google Play Store o App Store.

descarga la aplicación de TV Azteca en Google Play Store o App Store. Smart TV: accede al sitio web desde el navegador del televisor o utiliza la aplicación si está disponible.

accede al sitio web desde el navegador del televisor o utiliza la aplicación si está disponible. Tablets: utiliza la aplicación de TV Azteca o el sitio web oficial.

América vs. Monterrey: fecha, horario, TV y dónde ver en vivo el partido de la Liga MX

Estos son los datos principales del encuentro de vuelta por los cuartos de final del Torneo Apertura 2026:

PARTIDO Club América vs. Monterrey Competición Liga BBVA MX – Apertura 2026 Instancia Cuartos de final (vuelta) Fecha Sábado 28 de noviembre de 2026 Hora del partido en México 9:10 p. m. Inicio de transmisión en México 9:00 p. m. Televisión Azteca 7 Streaming Sitio web y aplicaciones de Azteca Deportes Resultado del partido de ida Monterrey 0-0 América Sede Estadio Banorte, Ciudad de México

La transmisión de TV Azteca comenzará diez minutos antes del horario establecido para el encuentro. El partido está programado para las 9:10 p. m. (tiempo del centro de México).

América y Monterrey protagonizarán una de las semifinales de la Leagues Cup 2026, en un duelo entre dos de los clubes mexicanos de mayor peso en la Liga MX que buscarán instalarse en la gran final del torneo; el encuentro promete intensidad y máxima exigencia desde el primer minuto, por lo que los aficionados podrán seguir el partido EN VIVO, ONLINE y GRATIS, además de consultar las opciones de transmisión disponibles a través de TUDN y Canal 9 (Nueve). (VIDEO DEL X DE @ClubAmerica)