La selección mexicana cierra este martes 6 de octubre su actividad de la fecha FIFA con un amistoso ante Chile en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, un encuentro que servirá a Rafael Márquez para seguir evaluando alternativas de cara a los próximos compromisos internacionales. El conjunto tricolor llega con un balance de dos empates —ante Perú y Colombia— y una derrota por 3-0 frente a Estados Unidos, mientras que la Roja, dirigida de manera interina por Nicolás Córdova, también atraviesa una etapa de ajustes tras perder sus dos últimos partidos contra Canadá y Estados Unidos. El duelo está previsto para las 8:30 p. m. (hora del centro de México), 9:30 p. m. ET y 6:30 p. m. PT.

El partido representa una nueva oportunidad para que Márquez continúe evaluando alternativas en su proceso al frente de México. La selección azteca tendrá algunas bajas, entre ellas Gilberto Mora, quien fue liberado de la concentración por molestias en un tobillo, además de Hirving Lozano, ausente por lesión, y Mateo Chávez, suspendido después de ser expulsado ante Estados Unidos.

Si buscas dónde ver el partido EN VIVO y GRATIS, TV Azteca 7 será una de las señales disponibles para el público mexicano, con transmisión por televisión abierta y alternativas digitales mediante las plataformas de TV Azteca Deportes.

TL;DR de México vs. Chile por el amistoso FIFA

📅 Partido: México vs. Chile

México vs. Chile 🏆 Competición: Amistoso internacional, fecha FIFA de octubre

Amistoso internacional, fecha FIFA de octubre 📍 Estadio: Memorial Coliseum

Memorial Coliseum 📺 TV abierta: TV Azteca 7

TV Azteca 7 💻 Streaming: TV Azteca Deportes

TV Azteca Deportes 🕒 Hora: 8:30 p. m. del Tiempo del Centro de México

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO GRATIS, México vs. Chile por el amistoso FIFA?

TV Azteca ofrecerá la transmisión del encuentro entre México y Chile mediante Azteca 7, señal disponible por televisión abierta y a través de los principales sistemas de televisión de paga en México.

La cobertura permitirá seguir las incidencias del amistoso internacional, con la información previa al encuentro y el desarrollo del partido entre la selección mexicana y la Roja.

Canales de Azteca 7 en México

TV Azteca Canales TV Señal abierta Canal 7 Dish 107 SD / 607 HD SKY 107 SD / 1107 HD Megacable 107 SD / 1207 HD Izzi 107 SD / 807 HD

La numeración puede variar según la ciudad y el paquete contratado. Se recomienda consultar la guía de programación de cada operador antes del partido.

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO por Internet, México vs. Chile?

Los aficionados también podrán consultar la cobertura de México vs. Chile mediante las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, con opciones de acceso desde dispositivos conectados a internet.

Opciones para ver México vs. Chile online

Sitio web de TV Azteca Deportes .

. App TV Azteca Deportes .

. Navegadores web compatibles.

Dispositivos móviles Android.

iPhone y iPad.

La disponibilidad de la transmisión en directo puede depender de los derechos correspondientes y de las condiciones de acceso de la plataforma.

¿En qué dispositivos puedo ver México vs. Chile online?

La cobertura online puede consultarse desde:

Computadoras

Google Chrome.

Microsoft Edge.

Safari.

Mozilla Firefox.

Teléfonos móviles

Android.

iPhone.

Tablets

Android.

iPad.

Smart TV y streaming

Android TV.

Google TV.

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Chromecast.

Fire TV Stick.

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Samsung Smart TV.

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México busca cerrar la fecha FIFA con una victoria

La selección mexicana llega al Memorial Coliseum después de una serie de resultados que incluye empates ante Perú y Colombia y una derrota 3-0 frente a Estados Unidos. Rafael Márquez tendrá una nueva oportunidad para evaluar a sus futbolistas y darle forma a un proyecto que recién comienza bajo su conducción.

Chile atraviesa un escenario diferente. La Roja perdió 1-0 ante Canadá y posteriormente cayó 4-2 frente a Estados Unidos, mientras que la gira también estuvo marcada por el episodio protagonizado por Marcelino Núñez, quien abandonó la concentración. Nicolás Córdova prepara varios cambios para intentar cerrar la fecha FIFA con un resultado positivo.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO el México vs. Chile por el amistoso FIFA

Partido México vs. Chile Competición Amistoso internacional Fecha Martes 6 de octubre de 2026 Hora 8:30 p. m. (Centro de México) TV TV Azteca 7 Streaming TV Azteca Deportes Estadio Memorial Coliseum Ciudad Los Ángeles, California, Estados Unidos

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el México vs. Chile por el amistoso FIFA

¿Dónde ver México vs. Chile EN VIVO en México?

Por TV Azteca 7 en televisión abierta y mediante las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, según la disponibilidad de la transmisión.

¿Qué canal es Azteca 7 en Dish?

Azteca 7 se encuentra en los canales 107 SD y 607 HD de Dish.

¿Qué canal es Azteca 7 en SKY?

Azteca 7 está disponible en los canales 107 SD y 1107 HD de SKY.

¿Qué canal es Azteca 7 en Izzi?

Azteca 7 puede encontrarse en los canales 107 SD y 807 HD de Izzi.

¿Cómo ver TV Azteca Deportes online?

A través del sitio web y las plataformas digitales oficiales de TV Azteca Deportes, de acuerdo con la disponibilidad del partido.

¿A qué hora juega México vs. Chile?

México vs. Chile se juega a las 8:30 p. m. del Tiempo del Centro de México, 9:30 p. m. ET y 6:30 p. m. PT.

¿Dónde se juega el partido México vs. Chile?

El encuentro se disputará en el Memorial Coliseum de Los Ángeles, California, Estados Unidos.

Las selecciones de México y Estados Unidos se enfrentan este sábado 3 de octubre en un partido que concentra la atención de los aficionados al fútbol norteamericano, con el objetivo de medir fuerzas en un nuevo capítulo de una de las rivalidades más intensas de la región. El encuentro comenzará a las 8:00 p. m. del tiempo del centro de México (10:00 p. m. ET y 7:00 p. m. PT) y podrá seguirse EN VIVO y ONLINE a través de Canal 5, TUDN y TV Azteca 7 en territorio mexicano, mientras que Telemundo Deportes ofrecerá la cobertura para el público hispano de Estados Unidos. En otros mercados, los aficionados podrán consultar las opciones de Claro Sports y Paramount Plus, según la disponibilidad de sus derechos de transmisión. La expectativa también gira en torno a las figuras de ambos equipos y al recuerdo de grandes estrellas como Lionel Messi, aunque el argentino no forma parte de este enfrentamiento. Quienes buscan ver México vs. Estados Unidos GRATIS deberán comprobar las señales de televisión abierta habilitadas en su país y las alternativas legales de acceso digital. (VIDEO DE X:@@miseleccionmx)