República Checa recibe a España este jueves 12 de noviembre de 2026 en punto de las 20:45 horas (horario peninsular) / 2:45 pm ET / 1:45 pm Tiempo del Centro de México / 11:45 am PT por la Jornada 5 del Grupo A3 de la UEFA Nations League 2026-27 en el césped del epet ARENA (Estadio Letná) de Praga. Los aficionados que quieran seguir el encuentro desde España podrán hacerlo EN DIRECTO y GRATIS por TVE La 1 HD, con la transmisión en abierto de RTVE. También estará disponible por internet a través de RTVE Play, la plataforma oficial que permite ver la señal en directo desde móviles, ordenadores, tabletas y televisores compatibles.

La Roja lidera el grupo con pleno de 12 puntos tras ganar sus cuatro partidos anteriores. El combinado español dirigido por Luis de la Fuente tiene asegurado el pase a cuartos de final y busca consolidar el primer puesto antes de recibir a Inglaterra. El Národní tým, por su parte, ocupa el último lugar con 0 puntos tras encadenar cuatro derrotas en el torneo continental. El conjunto dirigido por el técnico español Santi Denia necesita sumar para no perder la categoría en la Liga A. Ambos equipos se enfrentaron en Oviedo el pasado 3 de octubre en un encuentro que terminó con victoria española por 3-1 con goles de Lamine Yamal, Rodri y Mikel Merino.

La selección española medirá fuerzas en un encuentro ante Chequia por la UEFA Nations League 2026, compromiso cubierto por señales televisivas e internacionales en línea. | Crédito: uefa.com / Composición Depor

TL;DR del España vs. Chequia por la UEFA Nations League 2026

⚽ Partido: España vs. Chequia.

🏆 Torneo: UEFA Nations League 2026/27.

📅 Fecha: Jueves, 12 de noviembre de 2026.

🕘 Hora en España: 20:45 (peninsular) y 19:45 (Canarias).

📺 TV: TVE La 1 HD.

📱 Streaming: RTVE Play.

🏟️ Estadio: epet ARENA.

📍 Ciudad: Praga, Chequia.

⭐ Figura de España: Lamine Yamal.

🌍 Grupo: A3, jornada 3.

¿Dónde ver TVE La 1 HD EN DIRECTO, España vs. Chequia por la UEFA Nations League?

TVE La 1 HD transmitirá en abierto el partido entre España y Chequia por la quinta jornada de la UEFA Nations League 2026/27. La cadena pública ofrecerá la cobertura del encuentro desde el epet ARENA de Praga, con acceso gratuito para los espectadores en España.

Los aficionados podrán sintonizar La 1 a través de la Televisión Digital Terrestre (TDT), sin necesidad de contratar una suscripción de pago. También podrán acceder al canal mediante las plataformas de televisión que incluyen la señal de RTVE en su oferta.

Diales de TVE La 1 HD en España

TDT: La 1, mediante la sintonización de la televisión digital terrestre.

Movistar Plus+: consulta el dial de La 1 en la guía de canales.

Orange TV: consulta la programación de La 1 en tu decodificador.

Vodafone TV: disponible según la oferta de televisión contratada.

Otros operadores: revisa la guía de canales de tu proveedor.

La emisión de La 1 también se podrá seguir mediante RTVE Play, que ofrecerá la señal en directo del encuentro.

¿Cómo ver RTVE Play EN DIRECTO ONLINE, España vs. Chequia por Internet?

RTVE Play permitirá ver España vs. Chequia EN DIRECTO ONLINE y gratis desde cualquier punto de España donde esté disponible la señal. La plataforma de Radio Televisión Española ofrece acceso a la emisión en directo de La 1, por lo que los aficionados podrán seguir el partido sin depender de un televisor convencional.

Para ver el encuentro, basta con ingresar en la web oficial de RTVE Play o abrir la aplicación desde un dispositivo compatible. Una vez dentro, selecciona la emisión en directo de La 1 y accede a la transmisión del partido.

Dispositivos compatibles con RTVE Play

Android: mediante la aplicación oficial de RTVE Play.

iPhone y iPad: desde la aplicación disponible para iOS.

Ordenadores: a través de navegadores web compatibles.

Smart TV: en televisores compatibles con la aplicación.

Android TV: desde los dispositivos que admiten RTVE Play.

Apple TV: mediante la aplicación, cuando esté disponible para el modelo.

Chromecast: para enviar la señal desde un dispositivo compatible.

Tabletas: mediante la aplicación o el navegador.

Se recomienda contar con una conexión estable a internet para evitar interrupciones durante la transmisión.

RTVE Play es una plataforma gratuita, aunque la disponibilidad de determinados contenidos puede estar sujeta a restricciones territoriales. En este caso, la retransmisión del encuentro está dirigida al público en España.

Conoce qué canales de TV y señal online pasan el partido España vs. Chequia por el Grupo C de la UEFA Nations League este sábado 3 de octubre desde las 20:45 horario peninsular. (Foto: Composición Depor)

Horario, TV y dónde ver EN DIRECTO el España vs. Chequia por la UEFA Nations League 2026

Partido España vs. Chequia 🏆 Competición UEFA Nations League 2026/27 📋 Jornada 5 del grupo A3 📅 Fecha Jueves, 12 de noviembre de 2026 🕘 Hora en España 20:45 (peninsular) 🕖 Hora en Canarias 19:45 🏟️ Estadio epet ARENA 📍 Ciudad Praga, Chequia 📺 TV TVE La 1 HD 📱 Streaming RTVE Play 💰 Precio Gratis en España

Luis de la Fuente no cuenta con Rodri ni Dani Olmo por lesión. Tampoco viajaron a Praga Lamine Yamal (molestias en la rodilla) ni Mikel Oyarzabal (gripe), además de quedar descartados Aymeric Laporte, Nico Williams y Álvaro Valles para este encuentro.

Santi Denia, por su parte, tiene fuera por lesión a Robin Hranáč, Ondřej Kričfaluši, Adam Karabec, Ondřej Lingr, Michal Sáček y Pavel Šulc. A estas ausencias se suma la sanción de Michal Sadílek.

En España, el partido se podrá seguir EN DIRECTO y GRATIS por TVE La 1 HD y RTVE Play, tanto en televisión como por internet, este sábado 3 de octubre desde las 20:45 horas (horario peninsular).