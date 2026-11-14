Boca Juniors y Banfield miden fuerzas este sábado 14 de noviembre por el último boleto a la final de la Copa Argentina 2026. El Xeneize buscará prolongar su buen momento después de consagrarse campeón de la tabla anual del fútbol argentino, mientras que el Taladro intentará dar el golpe en una eliminatoria a partido único. El encuentro iniciará a las 19:00 horas de Buenos Aires, en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, con transmisión EN VIVO de TyC Sports y TyC Sports Play.

El equipo de la Ribera llega a esta instancia después de superar a Racing en los cuartos de final, en un partido que resolvió con un 3-2 gracias al hat-trick de Enner Valencia. Del otro lado, Banfield consiguió su clasificación tras eliminar a Deportivo Riestra y ahora tendrá una oportunidad de meterse por primera vez en la definición del certamen.

La semifinal promete un cruce de eliminación directa, sin margen para recuperarse de un tropiezo. Los aficionados podrán seguir Boca Juniors vs. Banfield EN VIVO mediante TyC Sports y su plataforma digital TyC Sports Play. Si buscas dónde ver el partido EN DIRECTO, aquí encontrarás los canales de televisión, las opciones de streaming y los dispositivos compatibles para seguirlo.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Boca Juniors vs. Banfield por la semifinal de la Copa Argentina 2026?

La transmisión de TyC Sports EN VIVO estará disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite de Argentina. Los espectadores podrán sintonizar la señal deportiva desde sus televisores mediante los canales asignados a cada proveedor.

Canales de TyC Sports en Argentina

Operador Canales TV Flow 22 SD y 101 HD DirecTV 629 SD y 1629 HD Telecentro 106 SD y 1018 HD

El partido también estará disponible mediante TyC Sports Play, la plataforma digital del canal, para quienes prefieran seguir la transmisión por internet.

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Boca Juniors vs. Banfield por la semifinal de la Copa Argentina 2026?

Los usuarios también podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma digital oficial del canal, que ofrecerá la transmisión online de la semifinal entre Boca Juniors y Banfield.

La transmisión estará disponible en:

Teléfonos Android.

iPhone.

Tablets.

Computadoras y laptops.

Smart TV compatibles.

Chromecast.

Android TV.

Apple TV.

Para acceder al contenido será necesario ingresar a TyC Sports Play, registrarse gratuitamente e identificar la cuenta del cableoperador autorizado para habilitar el acceso al evento.

Boca Juniors vs. Banfield: fecha, horario y dónde ver EN VIVO por la semifinal de la Copa Argentina 2026

Partido Boca Juniors vs. Banfield EN VIVO por la Copa Argentina 2026 Competición Copa Argentina 2026 Instancia Semifinal Fecha Sábado 14 de noviembre de 2026 Hora (Argentina) 19:00 Hora (Perú) 17:00 TV TyC Sports Streaming TyC Sports Play Estadio Malvinas Argentinas Ciudad Mendoza, Argentina Árbitro Nazareno Arasa