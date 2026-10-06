El último partido de Lionel Messi con la selección argentina. Este martes 6 de octubre, no te pierdas el partido de vía TYC Sports, a partir de las 20:00 horas, en lo que será el último encuentro de Lionel Andrés Messi Cuccitini vistiendo la Albiceleste. El mejor jugador argentino y uno de los más grandes deportistas de todos los tiempos, le pone fin a su carrera con la selección absoluta.

La Selección Argentina protagonizará un encuentro amistoso internacional contra su similar de Benín transmitido para todo el país por TyC Sports. | Crédito: Composición Mag
La Selección Argentina protagonizará un encuentro amistoso internacional contra su similar de Benín transmitido para todo el país por TyC Sports. | Crédito: Composición Mag

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Benín por amistoso internacional?

TyC Sports se encuentra disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite. Estos son algunos de los canales donde podrás seguir el partido entre Argentina vs. Benín EN VIVO por amistoso internacional.

Operador en ArgentinaCanal SDCanal HDDetalle de acceso
Flow (Cablevisión/Personal)22101Incluido en paquetes de TV básica y superiores.
DirecTV / D Sports6291629Disponible en planes con paquete de deportes y/o fútbol.
Telecentro1061018Incluido en TV Digital y HD.
Claro TV105Señal en alta definición en todos los planes HD.
  • Canal 22 SD y 101 HD de Cablevisión Flow Digital
  • Canales 629 SD y 1629 HD de DirecTV
  • Canales 106 SD y 1016 HD de Telecentro

Además, el encuentro también estará disponible en simultáneo por Telefe y mitelefe.

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. Benín?

permite acceder a la programación digital del canal desde cualquier dispositivo compatible con conexión a internet.

Plataforma / AppRequisito de accesoCómo ver TyC Sports en vivo
TyC Sports PlayRegistro gratuito con usuario de cableoperador o mail; geolocalización en Argentina.Ingresar a play.tycsports.com, elegir “TyC Sports en vivo” el martes 06/10.
tycsports+1
Flow App (Personal)Ser cliente de TV Flow con TyC Sports en la grilla.Abrir app o sitio web de Flow, ir a la guía y seleccionar TyC Sports.
DirecTV GO / D GOAbono de DirecTV con acceso a plataforma online.Entrar a DGO y reproducir el canal TyC Sports según el paquete disponible.
Telecentro PlayCliente de Telecentro con TV Digital/HD.Acceder a la sección en vivo y elegir el canal TyC Sports.
Claro Video / Claro TV AppServicio de TV de Claro activo con canal TyC Sports.Reproducir el canal 105 HD desde la app de Claro TV.

Los usuarios podrán seguir el partido desde:

  • Teléfonos móviles Android y iPhone
  • Tablets
  • Computadoras y laptops
  • Smart TV compatibles
  • Chromecast y Android TV

El acceso puede requerir autenticación mediante un proveedor de televisión por cable o satélite. Asimismo, determinadas transmisiones pueden estar sujetas a restricciones geográficas derivadas de los derechos internacionales de los amistosos internacionales válidos por fecha FIFA.

Aplicaciones oficiales

¿Dónde ver TyC Sports Internacional EN VIVO desde Estados Unidos?

Los aficionados argentinos residentes en Estados Unidos podrán acceder a la señal de TyC Sports Internacional mediante distintas plataformas de televisión y streaming, sujetas a disponibilidad regional.

Entre las principales opciones destacan:

  • Fanatiz
  • Fubo
  • TyC Sports Internacional
  • ViX
  • TUDN Radio

Fubo ofrece acceso a múltiples competiciones internacionales y suele incluir pruebas gratuitas para nuevos usuarios en determinados mercados.

Argentina vs. Benín: fecha, horario y dónde ver EN VIVO amistoso

DetalleInformación
PartidoArgentina vs. Benín
CompeticiónFecha FIFA
InstanciaAmistoso Internacional
FechaMartes, 6 de octubre de 2026
Hora Argentina20:00
Hora Estados Unidos19 horas ET / 18 horas CT / 17 horas MT / 16 horas PT
TV en ArgentinaTyC Sports
StreamingTyC Sports Play
EstadioEstadio Monumental
CiudadBuenos Aires, Argentina
Argentina vs. Benín chocaran por la despedida de Lionel Messi. (Video: AFA)
Argentina vs. Benín chocaran por la despedida de Lionel Messi. (Video: AFA)
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