Argentina y Uruguay vuelven a encontrarse en una de las rivalidades históricas del fútbol sudamericano. El «Clásico del Río de la Plata» tendrá un atractivo adicional: será el primer partido de la Albiceleste sin Lionel Messi, tras su retiro de la selección, y una nueva oportunidad para observar a jóvenes talentos como Nico Paz y Gianluca Prestianni. El amistoso se disputará este viernes 13 de noviembre, desde las 20:00 horas de Buenos Aires y Montevideo , en el estadio La Bombonera.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni comienza una nueva etapa con el desafío de mantener su protagonismo internacional y encontrar nuevos referentes dentro de su plantilla. Del otro lado estará Uruguay, que buscará competir ante su tradicional rival en una nueva edición del clásico rioplatense.

Los aficionados podrán seguir Argentina vs. Uruguay EN VIVO mediante TyC Sports y su plataforma digital TyC Sports Play. La cobertura permitirá acceder a la previa, el relato del encuentro, los comentarios y el análisis posterior. Si buscas dónde ver el partido EN DIRECTO, aquí encontrarás los canales de televisión, las opciones de streaming y los dispositivos compatibles para seguirlo.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Uruguay por el amistoso internacional?

La transmisión de TyC Sports EN VIVO estará disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite de Argentina. Los espectadores podrán sintonizar la señal deportiva desde sus televisores mediante los canales asignados a cada proveedor.

Canales de TyC Sports en Argentina

Operador Canales TV Flow 22 SD y 101 HD DirecTV 629 SD y 1629 HD Telecentro 106 SD y 1018 HD

El partido también estará disponible mediante TyC Sports Play, la plataforma digital del canal, para quienes prefieran seguir la transmisión por internet.

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. Uruguay por el amistoso internacional?

Los usuarios también podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma digital oficial del canal, que ofrecerá la transmisión online del clásico entre Argentina y Uruguay.

La transmisión estará disponible en:

Teléfonos Android.

iPhone.

Tablets.

Computadoras y laptops.

Smart TV compatibles.

Chromecast.

Android TV.

Apple TV.

Para acceder al contenido será necesario ingresar a TyC Sports Play, registrarse gratuitamente e identificar la cuenta del cableoperador autorizado para habilitar el acceso al evento.

Argentina vs. Uruguay: fecha, horario y dónde ver EN VIVO por el amistoso internacional 2026

Partido Argentina vs. Uruguay EN VIVO por amistoso FIFA 2026 Competición Amistoso internacional Instancia Fecha FIFA Fecha Viernes 13 de noviembre de 2026 Hora (Argentina) 20:00 TV TyC Sports Streaming TyC Sports Play Estadio Alberto J. Armando (La Bombonera) Ciudad Buenos Aires, Argentina

La selección de Argentina recibe a Uruguay este viernes 13 de noviembre de 2026 en una nueva edición del clásico del Río de la Plata, correspondiente a la fecha FIFA de noviembre. El encuentro se disputará desde las 8:00 p. m. (horario de Argentina y Uruguay) en el Estadio Alberto J. Armando, conocido como La Bombonera, en Buenos Aires, con Lionel Scaloni al frente de la Albiceleste y Diego Forlán como entrenador interino de la Celeste. Para seguir el amistoso EN VIVO y ONLINE, la transmisión en Argentina estará disponible por Telefe y TyC Sports, mientras que en Uruguay se podrá ver a través de AUF TV, DIRECTV Sports, DGO y Antel TV, según la distribución de cada servicio. Los aficionados también podrán consultar las alternativas para ver Argentina vs. Uruguay GRATIS por televisión abierta o mediante las señales digitales habilitadas en sus respectivos países. (VIDEO DE X: @Argentina)