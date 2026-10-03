En una nueva jornada de la fecha FIFA, Argentina enfrentará a Burkina Faso este sábado 3 de octubre en el Estadio Monumental, desde las 21:00 horas. La selección dirigida por Lionel Scaloni afrontará este amistoso sin Lionel Messi. Su tan ansiado partido de despedida con la Albiceleste se realizará ante Benín, programado igualmente en el estadio de River Plate para el martes 6 de octubre.
En el plano futbolístico, Lionel Scaloni resaltó las cualidades y el nivel de los jugadores que actualmente forman parte del plantel argentino. El técnico también insistió en la necesidad de conservar una identidad y una idea de juego más allá de los nombres que estén dentro del campo. Con la mirada puesta en el futuro, Argentina continúa trabajando en la búsqueda de un nuevo ciclo competitivo, con el desafío de sostener su protagonismo internacional sin depender de su máxima figura: Lionel Messi.
¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Burkina Faso?
La transmisión de TyC Sports EN VIVO estará disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite de Argentina.
|Operador
|Canal
|Flow
|22 SD y 101 HD
|DirecTV
|629 SD y 1629 HD
|Telecentro
|106 SD y 1016 HD
¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. Burkina Faso?
Los usuarios podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma digital oficial de TyC Sports.
La transmisión estará disponible en:
- Teléfonos Android
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- Computadoras y laptops
- Smart TV
- Chromecast
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¿A qué hora juega Argentina vs. Burkina Faso hoy?
Argentina vs. Burkina Faso se enfrentan este sábado 3 de octubre desde las 21:00 horas de Buenos Aires. Un partido de preparación que se desarrollará en el Monumental.
Argentina vs. Burkina Faso: fecha, horario y dónde ver EN VIVO el partido amistoso
|Detalle
|Información
|Partido
|Argentina vs. Burkina Faso
|Competición
|Amistoso por fecha FIFA
|Fecha
|Miércoles 15 de julio de 2026
|Hora
|21:00 (Argentina)
|TV
|TyC Sports y TV Pública
|Streaming
|TyC Sports Play
|Estadio
|El Monumental
|Ciudad
|Buenos Aires