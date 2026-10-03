En una nueva jornada de la fecha FIFA, Argentina enfrentará a Burkina Faso este sábado 3 de octubre en el Estadio Monumental, desde las 21:00 horas. La selección dirigida por Lionel Scaloni afrontará este amistoso sin Lionel Messi. Su tan ansiado partido de despedida con la Albiceleste se realizará ante Benín, programado igualmente en el estadio de River Plate para el martes 6 de octubre.

En el plano futbolístico, Lionel Scaloni resaltó las cualidades y el nivel de los jugadores que actualmente forman parte del plantel argentino. El técnico también insistió en la necesidad de conservar una identidad y una idea de juego más allá de los nombres que estén dentro del campo. Con la mirada puesta en el futuro, Argentina continúa trabajando en la búsqueda de un nuevo ciclo competitivo, con el desafío de sostener su protagonismo internacional sin depender de su máxima figura: Lionel Messi.

¿Dónde ver TyC Sports EN VIVO, Argentina vs. Burkina Faso?

La transmisión de TyC Sports EN VIVO estará disponible en los principales operadores de televisión por cable y satélite de Argentina.

Operador Canal Flow 22 SD y 101 HD DirecTV 629 SD y 1629 HD Telecentro 106 SD y 1016 HD

¿Cómo ver TyC Sports Play EN VIVO, Argentina vs. Burkina Faso?

Los usuarios podrán seguir el encuentro mediante TyC Sports Play, la plataforma digital oficial de TyC Sports.

La transmisión estará disponible en:

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BUENOS AIRES, ARGENTINA, 3/10/2026. Revisa la guía de canales para ver EN VIVO el partido Argentina vs. Burkina Faso que se realizará en el Monumental. FOTO: EFE/Ivana Maritano.

¿A qué hora juega Argentina vs. Burkina Faso hoy?

Argentina vs. Burkina Faso se enfrentan este sábado 3 de octubre desde las 21:00 horas de Buenos Aires. Un partido de preparación que se desarrollará en el Monumental.

Argentina vs. Burkina Faso: fecha, horario y dónde ver EN VIVO el partido amistoso

Detalle Información Partido Argentina vs. Burkina Faso Competición Amistoso por fecha FIFA Fecha Miércoles 15 de julio de 2026 Hora 21:00 (Argentina) TV TyC Sports y TV Pública Streaming TyC Sports Play Estadio El Monumental Ciudad Buenos Aires

La selección de Argentina se enfrenta a Burkina Faso en el Estadio Monumental, en un encuentro que despierta la expectativa de los aficionados por la presencia de Lionel Messi y el rendimiento del equipo dirigido por Lionel Scaloni. El partido podrá seguirse EN VIVO y ONLINE a través de TyC Sports y Telefe, señales que ofrecerán la transmisión para el público argentino. Los hinchas también buscan alternativas para ver Argentina vs. Burkina Faso GRATIS, por lo que es importante conocer las opciones de televisión abierta y las plataformas digitales disponibles para disfrutar del compromiso, con todos los detalles de la previa, el horario, las alineaciones y las incidencias del encuentro. (VIDEO DE X: @Argentina)