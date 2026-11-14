Desde el Estadio San Mamés (Bilbao, España) vs. juegan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE por un . ¿Dónde pasan el partido? Para todo el territorio venezolano, este duelo se verá por la señal de Televen. Toma en cuenta que no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. El choque se disputará el sábado 14 de noviembre desde las 14:00 horas (horario en Perú, con dos horas más en Argentina y Argentina).

Venezuela vs. País Vasco se enfrentan en amistoso. (Video: FVF)
Venezuela vs. País Vasco se enfrentan en amistoso. (Video: FVF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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