Un guacamayo azulamarillo ha dado de qué hablar este fin de semana en Brasil. Y es que el ave interrumpió un partido de fútbol de la selección femenina de ese país -que se jugaba como parte de los entrenamientos del equipo- y se posó sobre la cabeza de una jugadora.

Según las imágenes que se han vuelto viral en redes sociales, el pájaro -que era de grandes dimensiones- se posó repentinamente sobre la cabeza de la futbolista identificada como Bruna Benites. El hecho ocurrió en la ciudad de Teresópolis, ubicada en la provincia brasilera de Río de Janeiro.

Como era de esperarse, el partido de detuvo y uno de los preparadores físicos tuvo que intervenir y pudo ayudar a Benites. ¿Qué hizo exactamente? El preparador le acercó la pelota al ave, quien se posó sobre el balón y luego se fue volando por todo el campo hasta llegar a la portería. Así, se pudo reanudar el encuentro.

Benites, quien juega en la posición de defensa dentro de la selección brasilera, ha tomado este momento con humor y ha contado a la prensa que la aparición de guacamayos no es novedad. Asegura que estos coloridos animales suelen aparecer por la zona y que estuvo tranquila cuando el ave se posó sobre ella.

Benites publicó fotos del momento en su cuenta de Instagram. (Foto: Instagram brunabenites)

“Yo estaba en el mediocampo, miré hacia adelante y vi que (el guacamayo) venía hacia mí. Me di una vuelta y pensé que iba a pasar. Pero luego me di cuenta de que aterrizó en mi hombro. Como sabía que el pájaro estaba quieto y callado, me quedé allí. No pensé que iba a subir a mi cabeza", contó Benites.

Y agregó: “Fabinho (preparador físico) decía que me lo iba a quitar y yo me quedé quieta. Me apretó un poco y se subió a mi cabeza, pero yo estaba tranquila. Es un ave que aparece con frecuencia aquí, pero creo que pararse sobre alguien es la primera vez".

Benites también indicó que este suceso puede traerle suerte. "Fue una escena realmente genial. Es un privilegio, voy a jugar a la lotería”, señaló. Sin duda, la futbolista de la selección brasileña nunca olvidará a ese guacamayo, y si gana la lotería, le agradecerá por siempre.

