Confiamos en tus habilidades. La foto de esta postal familiar refiere a un desafío viral que es se ha convertido en toda una sensación en redes en la actualidad, especialmente en Facebook. Mucho cuidado, no es tan simple como parece. Una simple imagen caricaturesca puede desafiar hasta a la persona más perceptiva del mundo. ¿Te sientes preparado? Adelante, vamos con más información.

Uno de los retos más virales y complicados aclamados por la audiencia es este en el que tienes que encontrar al murciélago, a la mariposa y un pato, no en ese orden, pero sí ubicarlos dentro de esta imagen tierna de un padre, sus dos hijos y un perro. Ojo, si deseas salir victorioso de esta prueba visual, es recomendable que te tomes unos segundos para descansar la vista, respirar y concentrarte.

Además, te recomendamos bajar el brillo de la pantalla de tu computadora o celular. Recién entonces puedes proceder a resolver este desafío viral de Facebook. No te dejes llevar por la primera impresión de esta imagen que ha vuelto loco a miles de usuarios de España, México y Estados Unidos, entre otros países. La clave para resolver este reto es mirar con mucha atención todos los detalles del dibujo.

IMAGEN COMPLETA

Pon a prueba tus habilidades y conoce si puedes hallar la solución en el mejor tiempo posible. Ahora, si aún no consigues encontrarla, sigue leyendo que más abajo te mostramos la solución. Ten paciencia y sigue observando. Te damos una pista: los tres animales están camuflados en esa postal familiar, por lo que no busques tan literal, sino más perceptivo.

Esta es la imagen completa. Trata de ubicar a la mariposa, el murciélago y el pato aquí. Tómate tu tiempo. (Captura/Facebook)

SOLUCIÓN DEL RETO

¿Necesitas más tiempo para resolverlo? No te preocupes, la mayoría de personas no logra resolverlo en el tiempo dado. Este tipo de retos implican mucha paciencia y concentración para cumplirlos. Aquí te mostramos la respuesta. Con esta solución podrás ver desde otro punto de vista, y en futuros retos no dejar pasar algunas pistas. Te recomendamos compartirlo con tus amigos y ver si pueden resolverlo.

Esta es la solución a este interesante y divertido reto viral. (Foto: Facebook)

Dicho lo anterior, a continuación te presentamos la solución a este complicado reto viral. La silueta del pato está detrás de las patas del perro. Por su parte, la mariposa se camufla entre las hojas del árbol y el murciélago se ubica entre el tronco y el arbusto. Sin duda, este desafío incluye aspecto que quedaban más allá de la imaginación.

¿Qué te pareció este desafío? ¿No fue tan complicado como pensabas? Te felicitamos si lograste cumplir con el reto. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. ¿Quieres ver más retos como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor, y listo. ¿Qué esperas? Sigue poniendo a prueba tus capacidades.

