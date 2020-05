Argumentando problemas personales para mudarse a Brasil, Yaya Touré informó a todos los seguidores de Vasco da Gama que no podrá cumplir su palabra y sumarse al club brasileño si Leven Siano, candidato a la presidencia de la institución, consigue convertirse en el el nuevo titular del club.

El volante marfileño de 37 años, exjugador del Barcelona y Manchester City, anunció que su acuerdo con el directivo para reforzar al cuadro carioca se anula, sin especificar un motivo.

“Me gustaría agradecer al sr. Leven por invitarme a ser parte de este maravilloso proyecto y por la familia Vasco da Gama. Pero, desafortunadamente, ya no puedo ser parte de esto por razones personales. No me puedo mudar a Brasil. Gracias por su comprensión”, indicó este miércoles el mediocampista de 37 años, deseándole suerte al aspirante a titular del ‘Vascão’ en el cierre de su mensaje.

Leven Siano, que hace una semana anunció haber convencido a Touré para que refuerze Vasco por dos años, lamentó lo sucedido y agregó que el acuerdo fue rescindido sin penalización para ambas partes.

El vínculo iba a entrar en vigencia si el candidato ganaba las elecciones de la entidad programadas para noviembre. Yaya incluso confirmó que pretendía usar la camiseta número 42 del equipo.

“Lamento informarle que, por razones personales, el sr. Yaya Touré ya no podrá mudarse a Brasil. Acordamos un consenso amistoso para rescindir el contrato, con efecto inmediato, sin ninguna penalización u otras obligaciones de ambas partes. Le agradezco toda la atención dedicada al tema durante nuestras conversaciones recientes. Le deseo el mayor de los éxitos en sus proyectos futuros, y le envío saludos a él y a su familia, publicó Leven Siano en una red social”, indicó el empresario.

