El Mundial del año 2006 fue uno de los más recordados por la Selección de Francia. En aquella final sucedió el cabezazo de Zinedine Zidane a Marco Materazzi que terminó con la expulsión del francés. Sin embargo, años después se han dado diversas declaraciones sobre lo que realmente sucedió para llegar a esa medida. Esta vez fue ‘Zizou’ quien habló en ‘L’Equipé' dando a entender que el italiano habló mal de su familia.

“Él provocó algo al hablar de mi hermana Lila. No estoy orgulloso de ello, pero es parte de mi trayectoria. En ese momento, yo era más frágil. No insultó a mi madre, pero sí a mi hermana, que en esos momentos estaba con mi madre y cansada”, explicó el ex jugador de la Selección de Francia.

Días antes, también habló para Telefoot en recuerdo del tema y mencionó que esto pudo haberse controlado: “Creo que Lizarazu es el único que me hubiera podido contener en aquel momento. Hubiera sido importante que estuviera conmigo, a mi lado, pero no se puede volver al pasado. No estoy orgulloso de lo que hice, pero forma parte de mi carrera. Siempre hay momento complicados y ese fue uno de esos”, expresó Zizou.

De esta manera, se vuelve abrir un capítulo más de la historia que marcó un precedente en el Mundial de 2006. Si bien es cierto, aquella cita mundialista la ganó Italia, el recuerdo se basa en el cabezazo que propinó Zidane hacia Materazzi como parte de un intercambio de palabras.

En la misma entrevista con el portal, el ex técnico de Real Madrid fue consultado por su futuro a nivel profesional y la opción de llegar a PSG. Es así que se mostró enfático diciendo que le falta terminar un capítulo con la Selección de Francia y la idea de dirigirlo no es nada esquiva para él.

“No he terminado con ‘Les Bleus’. Estoy seguro de que algún día seré entrenador de Francia. No sé cuándo, pero lo seré”. De esta forma, dejó su futuro más que abierto, pero tras el acuerdo del PSG con Galtier, todo apunta a que cogerá el banquillo de Francia tras el Mundial.





