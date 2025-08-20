La definición está cerca. Este miércoles 20 de agosto, Alianza Lima visitará a Universidad Católica de Ecuador en el Estadio Olímpico Atahualpa a las 07:30 p.m. en un duelo crucial por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los ‘blanquiazules’ llegan con una ventaja importante y buscarán asegurar su nombre entre los ocho mejores del continente.
El conjunto ‘íntimo’ viaja a Quito con la cabeza en alto. Con una racha de tres victorias consecutivas, incluyendo el triunfo por 3-1 ante ADT en el torneo local y, por supuesto, el 2-0 de local contra los ecuatorianos, con goles de Alan Cantero y asistencia de Hernán Barcos. Esta ventaja de dos goles le permite a los dirigidos por Gorosito tener un pie en la siguiente fase, aunque deberán lidiar con bajas sensibles como las del lesionado Paolo Guerrero y la del recién transferido Erick Noriega. La probabilidad de que Alianza Lima obtenga un triunfo en Quito es de 18%.
Por su parte, U. Católica tiene la obligación de revertir el marcador adverso en casa. Para clasificar directamente, la ‘Chatoleí’ necesita una victoria por tres goles de diferencia, una hazaña que no le es desconocida, ya que en abril de este año derrotó a Defensa y Justicia de Argentina con ese mismo margen en la fase de grupos de esta Copa Sudamericana. Un triunfo por dos goles forzaría la definición por penales. Apoyados en la altura de Quito y en su gente, y con figuras clave como Byron Palacios y Mauro Díaz, el equipo ecuatoriano buscará la remontada tras su reciente empate 1-1 contra Libertad en la liga local. La probabilidad de victoria para los locales es de 56%.
Las cuotas para este partido decisivo son:
- La remontada de U. Católica paga 3.80 por cada sol apostado.
- La clasificación a cuartos de final de Alianza Lima tiene una cuota de 1.27 en Betano.
- El empate, resultado que clasifica a los ‘íntimos’, paga 3.70.
- Gol del ‘pirata’ Barcos paga 2.82 en Betano. Y doblete 12.50.
- La victoria de Alianza Lima en la tanda de penales paga 8.75.
.