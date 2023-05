El partido ante Libertad, en Matute, era muy importante para las aspiraciones de Alianza Lima en la Copa Libertadores. La derrota no solo le quitó el invicto como local al técnico Guillermo Salas, sino también puso en riesgo sus opciones de acceder a octavos de final del torneo e, incluso, de alcanzar el tercer lugar que le permita meterse en los dieciseisavos de la Copa Sudamericana. Gran parte de las críticas apuntan a los constantes cambios que ‘Chicho’ realizó en los últimos tiempos y que, de una manera u otra, afectó en el rendimiento de un equipo que arrancó la temporada con buen nivel y resultados. Ahora toca olvidarse de este golpe y enfocarse en el Torneo Apertura, donde el panorama sí le es favorable y es el candidato para ganarlo. En este especial para Depor Data te contamos las transformaciones del equipo de La Victoria con Salas al mando.

LLEGÓ Y CAMPEONÓ

Guillermo Salas asumió el mando de Alianza Lima en un momento complicado. La inesperada derrota en el clásico frente a Universitario de Deportes (2-0) y el empate sin goles frente a Cantolao terminó con el proceso del argentino Carlos Bustos, campeón en 2021. El club le dio la responsabilidad a ‘Chicho’, quien no solo levantó emocionalmente al plantel, sino lo encaminó a lograr el bicampeonato nacional (2022) . Tras su llegada hizo algunos ajustes: volvió a darle la titularidad a Pablo Míguez y le dio más minutos a Aldair Rodríguez y al colombiano Arley Rodríguez. Así ganó el Torneo Clausura y se metió directo a la final, la cual pudo salir airoso ante Melgar de Arequipa. El título aseguró la permanencia del técnico nacional para la campaña 2023.

MOMENTO PJ PG PE PP GF GC DG PTS PROD EFEC SET-NOV (2022) 11 9 0 2 24 6 +18 27 2.45 82%

EQUIPO BASE 2022 PARTIDOS TITULAR MINUTOS ÁNGELO CAMPOS 11 11 900 GINO PERUZZI 11 11 893 YORDI VÍLCHEZ 10 10 860 PABLO MÍGUEZ 11 9 855 RICARDO LAGOS 11 11 883 JOSEPMIR BALLÓN 10 10 893 JAIRO CONCHA 11 11 828 ALDAIR RODRÍGUEZ 11 7 728 PABLO LAVANDEIRA 11 11 959 ARLEY RODRÍGUEZ 9 9 688 HERNÁN BARCOS 10 9 767

Desde su llegada, ‘Chicho’ dirigió 11 partidos y tuvo una base que todos conocían casi de memoria. Ángelo Campos, Gino Peruzzi, Yordi Vílchez, Ricardo Lagos, Josepmir Ballón, Jairo Concha, Pablo Lavandeira y Hernán Barcos eran titulares indiscutibles. Siendo el ‘Pirata’ su futbolista más influyente, con 18 goles y 6 asistencias.

Guillermo Salas agarró a Alianza Lima en el tercer lugar del Clausura 2022 y terminó ganando el título nacional. Fotos Jesœs Saucedo@photo.gec

LO QUE PASÓ EN 2023

Alianza Lima, como era de esperarse, se reforzó no solo pensando en ganar el tricampeonato nacional, sino también en trascender en la Copa Libertadores. Para eso mantuvo la base del equipo campeón 2022 y sumó nombres de jerarquía. Incluso trajo a futbolistas que recientemente se habían consagrado en sus respectivos equipos, como Carlos Zambrano (Boca Juniors), Gabriel Costa (Colo Colo) y Andrés Andrade (Atlético Nacional) . Además, remeció el mercado con la incorporación de Christian Cueva, tal vez uno de los tres mejores futbolistas de la selección peruana en los últimos diez años. Además del argentino Santiago García, con experiencia en el fútbol alemán, y el colombiano Pablo Sabbag, una gran apuesta del club de La Victoria.

Estaba claro, entonces, que Guillermo Salas iba a tener que meter mano a su equipo ganador para potenciarlo. Incluso los cambios fueron algo radicales, ya que le quitó la titularidad a jugadores clave en 2022, como Ángelo Campos, Ricardo Lagos, Jairo Concha, Pablo Lavandeira y Hernán Barcos. Al inicio hubo incertidumbre en los hinchas, pero el nivel del equipo y los resultados acompañaron a ‘Chicho’.

Carlos Zambrano recién se incorporaba y Christian Cueva todavía no era fichado. Es por eso que 'Chicho' apostó por Vílchez en defensa y Lavandeira en la volante. El 'Rifle' Andrade, al inicio del torneo, generaba más dudas que certezas.

MOMENTO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS PROD EFEC FEBRERO - MARZO 6 5 0 1 10 4 +6 15 2.5 83

BASE FEB-MAR PARTIDOS TITULAR MINUTOS FRANCO SARAVIA 5 5 450 GINO PERUZZI 4 4 360 YORDI VÍLCHEZ 4 3 300 SANTIAGO GARCÍA 6 6 519 RICARDO LAGOS 6 3 301 JOSEPMIR BALLÓN 6 6 520 JAIRO CONCHA 6 5 422 GABRIEL COSTA 6 6 496 PABLO LAVANDEIRA 5 4 337 BRYAN REYNA 5 4 349 PABLO SABBAG 6 5 394

Los números de inicio fueron muy buenos. Sin embargo, la derrota que sufrió Alianza Lima en Huancayo puso en alerta a Guillermo Salas de cara al arranque de la Copa Libertadores . Ahí tuvo que meter mano a su plantel e insertar algunos nombres. Ángelo Campos recuperó la titularidad. Carlos Zambrano, que al inicio no jugaba seguido por su expulsión en el debut y también por precaución, empezó a tener más rodaje. Y apareció la figura de Jesús Castillo, uno de los refuerzos que llegó sin mucho cartel, pero se volvió clave en la primera línea de volantes. Tuvo problemas por el sector derecho, tras las lesiones de Peruzzi, Chávez y Montoya. Se improvisó a Aldair Rodríguez en esa posición y cumplió. En abril fue donde consiguió su mejor producción.

Una serie de lesiones obligó a Guillermo Salas a cambiar. Perdió a sus dos laterales por derecha (Peruzzi y Chávez) y también a Montoya. Recuperó a Campos para el arco.

MOMENTO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS PROD EFEC ABRIL 6 5 1 0 11 2 +9 16 2.67 89%

BASE ABRIL PARTIDOS TITULAR MINUTOS ÁNGELO CAMPOS 5 4 450 ALDAIR RODRÍGUEZ 5 3 260 CARLOS ZAMBRANO 5 5 450 SANTIAGO GARCÍA 4 4 342 RICARDO LAGOS 6 6 527 JOSEPMIR BALLÓN 5 5 450 JESÚS CASTILLO 5 5 378 PABLO LAVANDEIRA 4 2 235 ANDRÉS ANDRADE 5 4 366 BRYAN REYNA 4 4 292 PABLO SABBAG 4 4 295

Abril fue el mejor mes de Alianza Lima. No solo se consolidó en el primer lugar del Torneo Apertura, sino también discutió la Libertadores. Sin embargo, la derrota ante Atlético Mineiro trajo consigo una serie de conclusiones que, hasta el momento, Salas no supo resolver. ‘Chicho’, por querer darle minutos a la mayoría de sus jugadores, empezó a hacer rotaciones . El principal objetivo era darle continuidad a Christian Cueva, llamado a ser titular por su trayectoria. Alianza empezó a tener problemas ante sus rivales, pero algunos resultados taparon algunas falencias. El equipo ganaba gracias a sus individualidades y no por el colectivo. Ya Vallejo, Municipal y Melgar habían advertido lo que podía pasar a nivel internacional. En la Copa Libertadores los errores se pagan caro y ante Libertad se vio un equipo fuera de foco y se notaba que el ‘11′ no tenía la continuidad que se requiere para este tipo de instancias.

No se han visto sociedades ni combinaciones. Sí se consignaron muchas modificaciones y alteraciones en los equipos titulares en cada partido. En algunos casos por lesión y en otros por decisión del comando técnico liderado por ‘Chicho’, tal vez para buscar alternativas o para tener a todos contentos con minutos en cancha. En algunos casos también puso a centrales habituales a jugar como laterales, como Yordi Vílchez y Santiago García. O los Aldair Rodríguez y Franco Zanelatto, que son elementos de ofensiva. El ‘Rifle’ Andrade jugó ante Mineiro prácticamente en la primera línea de volantes.

La inesperada lesión del 'Rifle' Andrade abrirá el debate de quién debe ser su reemplazante. El natural sería Christian Cueva, pero Pablo Lavandeira jugó ante Libertad y no se puede descartar a Jairo Concha.

MOMENTO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS EFEC PROD MAYO 6 3 0 3 9 7 +2 9 1.5 50%

BASE MAYO PARTIDOS TITULAR MINUTOS FRANCO SARAVIA 5 5 450 GINO PERUZZI 4 4 360 CARLOS ZAMBRANO 4 4 360 SANTIAGO GARCÍA 4 4 328 RICARDO LAGOS 5 5 450 JOSEPMIR BALLÓN 5 5 418 JESÚS CASTILLO 6 3 333 FRANCO ZANELATTO 6 3 319 ANDRÉS ANDRADE 4 4 266 BRYAN REYNA 5 5 391 PABLO SABBAG 5 4 360

En mayo hemos visto la peor versión blanquiazul . No solo en números, sino también en actuaciones individuales y juego colectivo. Justo en el momento en donde se jugaba mucho en la Libertadores. Todavía tienen opciones matemáticas, pero más complicado. A nivel local sería una catástrofe que se le escape el Apertura, ya que lleva una ventaja de cinco puntos, a falta de nueve por jugar. Sus números, en el balance general, son sobresalientes (74%) y es muy probable que gane el primer torneo del año, pero Alianza Lima debe corregir y mejorar antes de que sea demasiado tarde. Porque en el fútbol siempre se le recuerda a un equipo por lo que ganó al final y no al inicio. Plantel le sobra y capacidad en el banquillo también. En 18 partidos que disputó este año, en ninguno pudo repetir equipo titular . Veremos qué pasa.

MOMENTO PJ PG PE PP GF GC DIF PTS EFEC PROD 2023 18 13 1 4 30 13 +27 40 2.22 74%

BASE 2023 PARTIDOS TITULAR MINUTOS FRANCO SARAVIA 11 11 990 GINO PERUZZI 11 10 950 CARLOS ZAMBRANO 11 11 990 SANTIAGO GARCÍA 14 14 1189 RICARDO LAGOS 17 14 1278 JOSEPMIR BALLÓN 16 16 1388 JESÚS CASTILLO 15 8 793 GABRIEL COSTA 12 11 855 ANDRÉS ANDRADE 14 12 915 BRYAN REYNA 14 13 1032 PABLO SABBAG 15 14 1049

Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.

TE PUEDE INTERESAR