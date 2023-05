Un error de Santiago García abrió el marcador sobre el final y en el arranque del segundo tiempo, Melgarejo amplió la cuenta para enmudecer un Matute desconcertado por el resultado. Si bien Yordi Vílchez descontó, no pudieron empatar, complicando así sus opciones de pasar de ronda. Alianza descansa en el último lugar de su grupo con dos partidos restantes muy complicados: recibe a Atletico Mineiro y cierra con Atlético Paranense en Brasil. Todo muy cuesta arriba.

Claves del partido

Defensa desconcertada

La zona defensiva no estuvo en su mejor noche frente a Libertad. En un partido crucial, por todo lo que se jugaban los íntimos, la dupla Carlos Zambrano y Santiago García mostró ciertas falencias atrás. Lo mismo que los laterales Yordi Vílchez y Ricky Lagos, quienes no la pasaron bien frente a los extremos del ‘Gumarelo’. Justamente, el primer gol llegó tras un error fortuito del central argentino, que por intentar controlar el balón, terminó empujándolo hacia su propio arco.

El ‘Kaiser’ tampoco brilló, pese a ser al más destacado atrás junto a Franco Saravia (tapó un mano a mano). Zambrano intentó anular como pudo a Alfio Oviendo y al experimentando Óscar Cardozo. Por otro lado, Vílchez, quien reemplazaba al lesionado Gino Peruzzi, la pasó mal ante la velocidad y regate de Lorenzo Melgarejo, autor del segundo tanto. Eso sí, Yordi logró descontar sobre el final. Mientras que Ricky Lagos no pudo cerrar su banda frente al despliegue de Héctor Villalba.

No fueron un ‘candado’

Si había una zona en la que Alianza se estaba volviendo sólida, ese era el mediocampo. Josepmir Ballón y Jesús Castillo formaban un ‘candado ‘en la mitad de la cancha, el cual había funcionado en los partidos de Libertadores; sin embargo, ante Libertad, no pudieron mostrar lo visto en fechas pasadas. El capitán íntimo y el exjugador de Cantolao se dejaron absorver por la presión del ‘Gumarelo’.

Si bien Castillo anotó el gol que iba a ser el empate parcial (1-1), el VAR terminó anulándolo por un offside de Sabbag. En el segundo tiempo, el ‘16′ intervino en el segundo tanto tras barrirse en el borde del área, pero la pelota se le escapó, dejándolo a merced del 2-0. De acuerdo a Sofascore, el exCantolao ganó solo dos duelos de seis posibles abajo, dos de seis arriba, y perdió la posición 15 veces, tuvo una calificación de 5.8. En tanto, Ballón no ganó ninguno de sus dos duelos abajo, pero sí el único que tuvo en el juego aéreo, perdió seis posiciones de balón y recibió un puntaje de 6.4

No aprovechó la oportunidad

Franco Zanelatto venía realizando buenos partidos en el torneo local, lo que hizo que Guillermo Salas confíe en él para el partido contra el ‘Gumarelo’, pero el paraguayo nacionalizado peruano no dio la talla y le costó trascender como extremo por la derecha. El exjugador de Alianza Atlético no aprovechó la oportunidad de brillar y fue anulado por la defensa guaraní durante los 58′ que estuvo en el campo.

Según Sofascore, Zanelatto intentó cinco centros, pero no completó ninguno, tuvo un tiro afuera y perdió la posición en 10 oportunidades. También dio 10 de 11 pases acertados, pero no concretó ningún pase clave, regateó dos veces y ganó cuatro duelos abajo de seis posibles. Su calificación fue de 6.8.

Tardaron en ingresar

Dejar en banca a Christian Cueva y Gabriel Costa era un riesgo que Guillermo Salas debía aceptar. Si bien ninguno de los dos estaba en su mejor momento, en un partido tan trascendete de Copa Libertadores, ‘Chicho’ debió arriesgar. Y es que cuando entraron el ‘10′ y el ‘8′, Alianza intentó, como pudo, llegar más a arco del elenco guaraní, de esa forma llegó el descuento.

Gabi Costa tomó el balón, entró al área y asistió a Yordi Vílchez para el 2-1. Mientras que ‘Aladino’, a pesar de que sigue sin mostrar su mejor momento, mostró chispasos de buen juego. De acuerdo a Sofascore, Cueva realizó 15 pases acertados de 22 posibles, dio dos pases claves y un tiro afuera, su puntaje fue de 7.4; mientras que el ‘8′ logró 23 de 24 pases, dio también dos pases claves y regató dos veces de tres intentos posibles, su nota fue de 7.3.

Mea culpa

Muchas veces Alianza Lima logró victorias importantes a raíz del planteamiento y cambios de Guillermo Salas. No obstante, esta vez no fue la ocasión. ‘Chicho’ se equivocó con su ‘11′ titular en un partido tan vital como contra Libertad. El DT íntimo arriesgó poniéndolo a Zanelatto por Gabriel Costa y a Pablo Lavandeira por Christian Cueva.

Zanelatto no trascendió por la banda derecha; mientras que Lavandeira no fue ese jugador creativo que Alianza necesitaba para crear jugadas de peligro; ‘Lava’ recibíó un puntaje de 6.0 según Sofascore. Eran sus apuestas, pero a ‘Chicho’ no le funcionó esta vez. Si bien terminó metiendo a Cueva y Costa, lo hizo luego del 2-0 y dio la sensación de que jugando con los dos desde el arranque la historia hubiera sido distinta.





