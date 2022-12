Impecable trayectoria en el extranjero, más de una foto alcanzando cinco títulos con Alianza Lima y aquel gol que nos hizo llegar a un Mundial después de 36 años: todo eso hizo Jefferson Farfán, quien tras el anuncio de su retiro del fútbol profesional, dio a conocer que sí o sí realizará un partido de despedida, para así reencontrarse nuevamente con los hinchas.

Así lo confirmó la propia ‘Foquita’ en una entrevista con Fútbol en América, cuando le preguntaron si tendría o no un duelo de despedida. “Sí, sí, obvio. En algún momento sí, de todas maneras”, precisó ‘Jeffry’. Además, confirmó que viene organizando un encuentro con sus amigos de todo el mundo, para que “nadie se moleste”.

No obstante, hay algo que no quisiera hacer el ‘10 de la calle’ y es dirigir, ya que al ser consultado por si desearía estar en el banquillo, esta vez dirigiendo, manifestó rápidamente que “no, no, no por favor, cero estrés”.

Otro punto que abordó fue su retiro. Jefferson Farfán dio el anuncio a través de sus redes sociales, luego de salir bicampeón con el cuadro victoriano: “Es la rodilla izquierda, el cartílago, ya se me cayó todo el cartílago. Es incómodo. A mí no me costaba nada el año o anteaño pasado venir a Lima o estar en la playa en Miami”.

Pese a ese dolor, el exatacante de la Selección Peruana admitió que “mi sueño más grande siempre ha sido terminar en Alianza Lima, porque si no fuera por ellos, no hubiera estado en Europa. No me importaba si venía en silla de ruedas. Este ha sido el momento perfecto para salir del equipo de mis amores”.

Alianza Lima lo recordó

Los blanquiazules compartieron la publicación que anunciaba el retorno del ‘10 de la calle’ a su casa, traspaso que se dio tras 17 años de carrera del ahora exfutbolista en el ámbito internacional, lo que llenó de alegría, en su momento, a la hinchada íntima. “¿Lo recuerdan? Así volvía a su casa. El ‘10′ de nuestro corazón”, es el mensaje que acompaña el emotivo video del recuerdo.

Cabe destacar que, con el club de La Victoria, la ‘Foquita’ en total consiguió cinco títulos nacionales (2001, 2003, 2004, 2021 y 2022), convirtiéndose en uno de los jugadores más ganadores de la escuadra blanquiazul en los últimos años. Sin duda, está en la historia de los íntimos y del fútbol peruano.





