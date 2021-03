Perú amaneció con la noticia de que Alianza Lima regresará a Primera División, luego de que el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS en sus siglas en francés) lo resolviera así a favor de los blanquiazules y sus aspiraciones en la Liga 1. Rubert Quijada, exdefensa íntimo en la temporada pasada, también se mostró a favor de la decisión y espera que ello pueda generar el regreso de algunos elementos a la institución.

“Contento por todos los hinchas, por esas personas que siempre apoyaron y siempre estuvieron. Se hizo justicia. Si Alianza fue al TAS es porque siempre supo que tenía la razón. Así que me alegro muchísimo, por el hincha y por las personas que vivieron malos momentos por resultados deportivos”, sostuvo para Depor.

El defensor venezolano confesó que fueron tiempos de incertidumbre, pero que valieron la pena, para saber quiénes se las juegan por el equipo. “Por ahí, estos dos o tres meses de angustia, que no se sabía qué iba a pasar, que sirva para la gente del club y sepa quiénes están en las buenas y malas”, indicó, aunque aseguró que no lo mencionó a título personal.

“Ojo, quiero recalcar, no lo digo por mí, ni por la decisión que tomaron conmigo, porque fue un año deportivo desastroso, fue un año de mie... y había que hacer revisiones y las mías no eran del todo positivas”, admitió. Eso sí, reiteró que “me alegra muchísimo por el hincha y por la gente que día a día vivió con tristeza el descenso deportivo de Alianza”.

Otro punto que trató fue el retorno de los trabajadores que fueron despidos, tras el descenso: “Ojalá el club, al tener la decisión oficial sobre el TAS, lo primero que haga es llamar a esa gente que fue despedida por el descenso de Alianza. Por ese lado comenzarían a hacer muy bien las cosas. Que se comuniquen con esas personas que perdieron el trabajo, que sufrieron por el descenso”.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) emitió un comunicado informando que la decisión se cumplirá de manera inmediata, por lo que solo resta que se le comunique a las partes interesadas antes de saber cómo continuará el torneo local: “La FPF, así como fue respetuosa de los fallos emitidos en su momento por órganos jurisdiccionales independientes como la Comisión de Licencias, el Tribunal de Licencias y la OCEF, en esta ocasión también respetará la decisión del TAS”.





