Son días duros en Alianza Lima. Tras la derrota frente a Sport Huancayo y que generó el descenso a la Liga 2, las reacciones llegaron de todos lados: de hinchas, exjugadores, incluso de algunos integrantes del plantel. Luis Aguiar, quien estuvo en La Victoria hasta mediados de año, salió al frente y respondió indignado a quienes lo acusaron de “abandonar el barco”.

“Aguiar no abandonó ningún barco y hagan preguntas al Fondo Blanquiazul, a la señora administradora, a los que no fueron profesionales y jamás les importó la institución y fueron defendidos por ‘dirigentes’, cuerpos técnicos, gerentes, etc”, señaló el charrúa a través de Instagram.

El ‘Canario’, quien fue campeón con los íntimos en 2017, aseguró que “no fue nada fácil” volver a su país “calladito”, pero “había que cuidar a compañeros que merecían respeto”, elevando su voz de protesta por “un año lleno de mentiras hacia el plantel y gente inadaptada manejando un club con tanta historia”.

“Me fui porque tengo principios, porque tengo una postura donde no tolero a la gente falsa. Esperé a que alguien saliera a hablar sobre mi salida y se quedaron callados todos. Me duele ver que insulten a Rinaldo (Cruzado), a (Leao) Butrón, jugadores que jugando bien o mal aman a Alianza. Sinceramente me cansé de escuchar mentiras y huev**** de la gente dentro del club y también de exjugadores y exentrenadores”, sentenció.

Aguiar, a su vez, añadió que “habría que callarse la boca un poquito y dejar de ser tan payaso para quedar bien con el hincha”. El volante uruguayo agregó que “Alianza tiene que volver pronto y mientras tanto hay que ser hombre y dar para adelante siempre, porque si no amas al club solo tienes una opción: ¡ir al frente!”.