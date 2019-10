Ramírez tras el clásico: "Estamos en la obligación de luchar y salir campeones" [VIDEO]

Ya lo pasado, pasado. Luis Ramírez 'pasó la página' y está decidido a sumar todos los puntos en lo que resta del Torneo Clausura, pues la consiga de Alianza Lima es pelear por el campeonato. Si bien sabe que recuperarse de aquel partido no fue fácil, lo consideró necesario para no perder el objetivo.

"El clásico es una historia distinta, perderlo genera una sensación diferente, pero ya pasó. Como todos los partidos, si bien ganas, pierdes o empates, tienes que pensar en el siguiente partido, así que hoy estamos con la cabeza en Pirata FC y sumar la mayor cantidad de puntos, para salir campeones o pelear por el Play-Off", confesó 'Cahchito' Ramírez a su salida de los entrenamientos del club.

En ese sentido, consideró importante resaltar que el objetivo de Alianza Lima es y será siempre quedarse con el título, pese a las dificultades, al ser uno de los equipos más grandes del país.

Luis Ramírez confesó estar concentrado en el siguiente partido y que ya 'volteó la página' del clásico. (Video: Jesús Mestas)

"Es un poco difícil salir campeón del Torneo Clausura, pero no es algo que no podamos realizarlo, ya no depende solo de nosotros. Pero quedan fechas y mientras nos den las chances vamos a seguir luchándola. Somos un equipo grande y estamos en la obligación de luchar y salir campeón", explicó Ramírez.

Alianza Lima recibirá a Pirata FC en el Alejandro Villanueva este sábado a las 8:00 p.m. Pese a los problemas que atraviesa el cuadro lambayecano, los íntimos se han preparado para sumar a toda costa con los tres puntos de la jornada, a fin de seguir escalando en la Tabla de Posiciones del Torneo Clausura.

Luis Abram confesó que la vida da revanchas, tras quedar fuera del Mundial Rusia 2018. (Video: José Luis Saldaña)

