Aunque muchos dudaron de él cuando Néstor Gorosito apostó por sus condiciones para ser el volante ancla de Alianza Lima. Erick Noriega no se achicó y a punta de trabajo se convirtió en una pieza clave dentro del esquema de ‘Pipo’. Sin embargo, a pesar de sus cortos 23 años, su carrera no ha sido sencilla en ningún momento y desde muy chico le tocó sortear muchas adversidades para poder cumplir su sueño de ser futbolista profesional.

En una reciente entrevista con Enfocados, programa conducido por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, Erick Noriego contó parte de su pasado antes de llegar a Alianza Lima en el 2024 y recordó cuando tuvo la oportunidad de hacer su carrera en Alemania, pero por un problema con su vista se vio obligado a volver al Perú antes de lo previsto.

Haciendo un recuento, Noriega nació Nagoya (Japón), vivió su adolescencia en nuestro país y desde muy chico se conectó con el fútbol pasando por la Universidad César Vallejo y AELU, hasta afianzarse en las divisiones menores de Alianza Lima. No obstante, cuando ya era uno de los líderes del plantel, tuvo que hacer sus maletas para tomar un vuelo rumbo a Japón y dejar todo atrás de la noche a la mañana.

Si bien había nacido en dicho país, no tenía conexión alguna con su cultura y el idioma fue una piedra en su zapato para adaptarse. Más por obligación que por decisión propia, poco a poco se fue alejando del fútbol hasta estar casi un año sin actividad, una situación que lo llevó a tener sobrepeso y depresión. Cuando estaba a punto de tirar la toalla, fue aceptado en las inferiores del FC Machida Zelvia.

Erick Noriega volvió a Alianza Lima a mediados del 2024. (Foto: Liga 1)

Después de haber estado en dicho equipo durante todo 2020, al año siguiente pasó al Shimizu S-Pulse y tuvo la posibilidad de alternar en la máxima categoría del fútbol nipón. Así pues, a mediados de 2021 fue a probar suerte en Alemania y después de algunas pruebas convenció a los scouts del Colonia Sub-23. Lamentablemente para él, el conjunto germano le pidió que se nacionalizara japonés y eso truncó su fichaje.

Para no perder ritmo de competencia, recaló en el SV Straelen, club que por aquel entonces se encontraba en Tercera División y donde tampoco pudo quedarse por mucho tiempo por un problema con su visa, la cual se la negaron. Precisamente esta parte de su historia la relató en Enfocados, recordando lo frustrante que fue para él no quedarse en Alemania.

“Yo me fui a Alemania, me dijeron que tenía que sacar la visa. Yo estuve los tres meses que podía estar de turista en Alemania y me había aceptado un equipo de Tercera División. La cita para tener mi visa me la pasan para octubre (del 2021). Yo fui feliz a la embajada, pero cuando llegué me dijeron que no me iban a dar la visa. Fui con contrato en mano y presenté todos los papeles”, contó el volante de Alianza Lima.

Erick Noriega tiene contrato con Alianza Lima hasta diciembre del 2027. (Foto: Getty Images)

En medio de ese mal momento, Noriega valoró el respaldo de su esposa y reveló cómo fue que volvió al Perú. “Me acuerdo que en ese entonces estaba con mi mujer, me esperó abajo y llegué llorando y molesto. Estuve desde abril hasta octubre esperando lo de la visa, sin contrato ni nada. De ahí fui a probar suerte a la reserva de Alianza, como estuve en menores ahí”, añadió.

Si bien lo recibieron en la reserva del conjunto blanquiazul, no tuvo la oportunidad de alternar con el primer equipo y tampoco fue observado por el comando técnico de aquel entonces. Fue así como en el 2023 recibió la propuesta para disputar la Liga 2 con la Universidad San Martín, una decisión que le permitió llegar a Comerciantes Unidos en el 2024 y posteriormente dar el salto a Alianza Lima, un sueño que tenía pendiente desde que regresó al Perú.

Erick Noriega también llegó a ser capitán de la San Martín en la temporada 2023. (Foto: Liga 2)

Noriega y la clave para mejorar como volante

En otro momento de la entrevista con Enfocados, Erick Noriega contó cómo está asumiendo este proceso de pasar de jugar de defensa central a mediocampista. El futbolista de 23 años recordó lo que le pasó en el amistoso de pretemporada frente a Deportivo Morón, donde Alianza Lima cayó por 2-1 y él tuvo una actuación muy discreta.

A raíz de eso, él no se quedó tranquilo y empezó a trabajar en las falencias que mostraba jugando de volante, recibiendo el respaldo del departamento de psicología del club y de un experimentado como Rinaldo Cruzado. “Salí asado. Dije ‘vamos a practicar más’. Comencé a hacer trabajos con el psicólogo de Alianza, me habló Rinaldo (Cruzado). Había gente que me decía que ya no juegue más ahí (de volante), que vuelta para atrás”, comentó.

Asimismo, reveló que en Alianza Lima utilizan unos lentes de realidad virtual para que los futbolistas puedan mejorar sus funciones dentro del campo, replicando situaciones que suceden en un partido real. “En Alianza hay un juego virtual, donde estás dentro del campo, recibes la pelota, tienes que ir mirando y si te demoras en dar el pase te la quitan. Ahí te dicen cuántas veces has mirado hacia la derecha, la izquierda, eso me ha ayudado un montón”, remarcó.

Erick Noriega fue considerado por la Selección Peruana para la fecha doble de marzo. (Foto: Getty Images)

El fixture de Alianza Lima en la Copa Libertadores:

Fecha 1: Alianza Lima vs. Libertad, martes 1 de abril a las 9:00 p.m.

Alianza Lima vs. Libertad, martes 1 de abril a las 9:00 p.m. Fecha 2: São Paulo vs. Alianza Lima, jueves 10 de abril a las 7:30 p.m.

São Paulo vs. Alianza Lima, jueves 10 de abril a las 7:30 p.m. Fecha 3: Alianza Lima vs. Talleres, martes 22 de abril a las 5:00 p.m.

Alianza Lima vs. Talleres, martes 22 de abril a las 5:00 p.m. Fecha 4: Alianza Lima vs. São Paulo, martes 5 de mayo a las 5:00 p.m.

Alianza Lima vs. São Paulo, martes 5 de mayo a las 5:00 p.m. Fecha 5: Talleres vs. Alianza Lima, jueves 15 de mayo a las 5:00 p.m.

Talleres vs. Alianza Lima, jueves 15 de mayo a las 5:00 p.m. Fecha 6: Libertad vs. Alianza Lima, martes 27 de mayo a las 5:00 p.m.

¿Cuándo volverá a jugar Alianza Lima en la Liga 1?

Luego de clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores y tras el parón del campeonato por las Eliminatorias 2026, Alianza Lima volverá a tener actividad esta semana cuando visite a ADT, por la sexta jornada del Torneo Apertura de la Liga 1 Te Apuesto 2025. Dicho compromiso está programado para el sábado 29 de marzo desde la 1:00 p.m. y se disputará en el Estadio Unión Tarma.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión de streaming en las plataformas de L1 Play, DGO, Zapping y Fanatiz. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

Alianza Lima debutará en la fase de grupos de la Copa Libertadores ante São Paulo. (Foto: Alianza Lima)





