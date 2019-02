Hasta pronto, Alianza: Luis Garro fue oficializado como nuevo jugador de Unión Comercio

Luis Garro fue confirmado como nueva contratación en Unión Comercio. El lateral llega a ´El Poderoso de Alto Mayo’, luego de su paso por Alianza Lima , en donde fue campeón en el 2017 y subcampeón en el 2018.

A través de facebook, Unión Comercio oficializó el fichaje del exlateral de Alianza Lima. Luis Garro estampó su firma con los comerciantes por toda la temporada 2019.

Luis Garro ha pertenecido a Alianza Lima desde el 2016 hasta el 2018. Tiene un total de 51 partidos con la blanquiazul, con solo dos anotaciones. Pero, ahora, deberá ganarse la titularidad en Unión Comercio.

"Voy a Comercio porque me presentaron un proyecto lindo y lo he asumido con todo el optimismo del mundo. Aún no sé cuándo podré jugar, espero que todo se dé lo más rápido posible", declaró Garro para Ovación.

Unión Comercio debutará por la Liga 1, este domingo 17 de febrero. 'El Poderoso del Alto Mayo', recibirá a Universitario de Deportes en el estadio IPD de Moyobamba. El encuentro está programado para la 1:30 p.m.