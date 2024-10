El pasado fin de semana, Sporting Cristal venció a Unión Comercio (12-0) y protagonizó la mayor goleada en la historia del fútbol peruano. Los celestes se enfrentaron a un plantel juvenil que -tras consumar su descenso- desde la dirigencia decidieron despedir a un grupo de jugadores del equipo principal, hecho que influyó en la alineación del partido. Diego López (arquero del ‘Poderoso de Altomayo’) fue uno de los protagonistas de este duelo y uno de los más afectados; por esta razón, desde distintos frentes se pronunciaron para brindarle apoyo anímico. Quien también se sumó a esta ola de comentarios fue Christofer Gonzáles, quien le anotó dos goles en la contienda. ‘Canchita’ se dirigió al guardameta y también dejó un mensaje a la escuadra tarapotina.

“Sabemos en la situación que nosotros como futbolistas estamos y nosotros como profesionales teníamos que hacer nuestro trabajo. Sin duda, valor y honrar el trabajo y esfuerzo de ellos como equipo, de los jóvenes que estuvieron dando la cara. En realidad el apoyo máximo para ellos, en especial para el arquero (Diego López), sabemos que es un joven que recién se está iniciando”, señaló a Radio Ovación.

Christofer Gonzáles, jugador de Sporting Cristal. (Video: Ovación)

En aquel partido, los celestes abrieron la cuenta rápidamente y, al finalizar el primer tiempo, ya iban ganando 7-0 con goles de Martín Cauteruccio (4), Fernando Pacheco y Christofer Gonzáles (2). Ya en el complemento, Luis Iberico (2), Jostin Alarcón (2) e Irven Ávila completaron la goleada en el estadio Carlos Vidaurre García de Tarapoto. A nivel emocional, para los locales significó un duro golpe.

“Nosotros como profesionales darle el valor y el apoyo que en estos momentos necesita, es parte del fútbol y sabemos que las alegrías para él van a llegar muy pronto, que siga esforzándose y trabajando, no solo él también sus compañeros y darle mucha fuerza”, precisó ‘Canchita’. Cabe resaltar que el volante llegó a Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2024 -procedente de Universitario de Deportes- y se ha ganado el puesto de titular.

Respecto a las estadísticas de Christofer, desde su arribo al cuadro cervecero disputó 11 partidos y fue titular en tres de ellos, ingresando en los seis restantes. Ante U. Comercio fueron sus dos primeros goles con camiseta celeste en este 2024. Por otro lado, cuenta con dos asistencias, acumulando un total de 730′ minutos jugados, a falta de un partido para terminar el segundo semestre de la temporada.

La palabra de Diego López

Una de las ‘víctimas’ de este encuentro fue, sin duda, el portero Diego López, quien a sus 19 años hizo su debut en Primera División. En este complicado partido, el guardameta poco pudo hacer para evitar que los ataques del cuadro rimense terminen en gol y tuvo que recoger el balón dentro de su valla hasta en doce ocasiones, por lo que se vio notablemente afectado tras el pitazo final.

Tras ello, el golero se pronunció en sus redes sociales por las muestras de apoyo que viene recibiendo por parte de los hinchas, quienes reconocen su valentía por haberse puesto debajo de los tres palos y poner la cara ante el momento que vive Unión Comercio.

“Hola, buenas noches. Quiero agradecer a mis padres por estar a mi lado y también agradecer a las personas que me han estado etiquetando y enviándome mensajes motivadores. Les agradezco mucho de corazón por todo el apoyo incondicional que estoy recibiendo por su parte y mi familia. Bendiciones a todos”, escribió López en su cuenta de Instagram.

¿A qué hora juegan Sporting Cristal vs. Comerciantes?

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos se enfrentan el domingo 3 de noviembre desde las 11:00 a.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil, el juego comenzará a la 1:00 p.m., mientras que en Venezuela y Bolivia será a las 12:00 p.m. En México, el encuentro arrancará a las 10:00 a.m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs. Comerciantes?

Sporting Cristal vs. Comerciantes Unidos será transmitido para todo el Perú por la señal exclusiva de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), disponible en la parrilla de canales de DIRECTV, Claro TV y Best Cable, además de su versión de streaming a través de Liga 1 Play, Zapping y Fanatiz. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias.





