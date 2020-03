Desde que inició la temporada, Alianza Lima no logró consolidarse dentro de la cancha y fuera de ella aparecieron algunos inconvenientes que debilitaron la confianza del primer equipo con Pablo Bengoechea, quien se vio obligado a renunciar por los malos resultados obtenidos hasta la fecha.

En una entrevista con América Deportes, el volante íntimo, Joazinho Arroé se pronunció al respecto y aseguró que los problemas que el equipo tuvo fuera de las canchas debilitaron al grupo y también desencadenaron la renuncia del técnico.

“Tenemos que darle vuelta a la página porque se viene Racing y la peor escena que podíamos imaginar es en la que estamos. No sabría decir cuál fue el problema pero parte de la culpa la tenemos la culpa. Se habrá cansado, hubo problemas que afectan al grupo. No me gusta juzgar a nadie, pero a veces sin querer afecta al grupo de una u otra manera”, sostuvo Arroé.

Es preciso destacar que los íntimos viajaron esta madrugada rumbo a Argentina para enfrentar a Racing Club en la segunda fecha de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2020. El equipo de La Victoria deberá recuperarse de la derrota que sufrió ante Nacional de Uruguay y sumar sus primeros puntos en la tabla de posiciones del torneo internacional.

El choque entre Alianza Lima y Racing Club se llevará a cabo este jueves a partir de las 7:00 p.m. en el estadio Presidente Perón de Buenos Aires. Recuerda que puedes seguir el partido por ESPN pero en Depor.com también podrás encontrar el minuto a minuto, los goles y todas las incidencias.

VIDEO RECOMENDADO

Pablo Bengoechea explicó las razones por las que renunció a Alianza Lima.

Pablo Bengoechea explicó las razones por las que renunció a Alianza Lima. (Video: América TV) depor