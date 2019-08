¿Por qué no ingresó al campo? Pablo Bengoechea respondió sobre la ausencia de Wilder Cartagena ante Vallejo

El gran ausente. Más allá del apabullante resultado que sacó César Vallejo frente a Alianza Lima , luego de que venía de dos suelos ganados en el Torneo Clausura, muchos se preguntaron qué pasó con Wilder Cartagena y por qué no ingresó al campo, especialmente luego del segundo gol de Santiago Silva.

Al respecto, el técnico blanquiazul, Pablo Bengoechea, dejó en claro que la ausencia de Cartagena en el campo no se debió a discrepancias previas al encuentro, sino que el ingreso o salida de jugadores fue una cuestión táctica.

"Van tres partidos, el primero estuvo de titular; ante Sporting Cristal jugó minutos, pero este día no. Es un buen profesional, tenemos mucha confianza en él, pero seguimos trabajando y aquí todos trabajan por ingresar al campo. No pensé en repetir los cambios, por no leer bien el partido y me equivoqué", sostuvo en conferencia de prensa.

Al respecto, hizo un mea culpa por el resultado ante César Vallejo, ya que venían de dos victorias consecutivas en el Torneo Clausura. "En el duelo pasaron muchas cosas y creo que fuimos superados. No marcamos bien las pelotas quietas y soy el responsables por tomar las decisiones incorrectas", afirmó.

Alianza Lima se encuentra entre los primeros en la Tabla de Posiciones en el Clausura, luego de ganar a Sport Boys y Sporting Cristal en las primeras fechas. Sin embargo, con este resultado, cayó al quinto casillero, aunque en el acumulado se mantiene en el cuarto puesto. La próxima fecha, los blanquiazules reciben a Cantolao en el Alejandro Villanueva.

Christofer Gonzales se confesó ante las cámaras de Depor y habló de todo.

