El técnico de la Selección Peruana, Jorge Fossati, habló en conferencia de prensa, luego del 0-0 de Perú ante Chile, por la fecha 11 de las Eliminatorias.

“Hay menor margen de error por lo que este resultado que no nos quedamos satisfechos para nada. Queda la frustración de no haberle dado la alegría al hincha, que sin ningún tipo de dudas se lo merece”, dijo Jorge Fossati en conferencia de prensa.

Sobre la titularidad de Advíncula por izquierda. “Manejo un plantel y veo qué me parece a mí las mejores posibilidades. por eso la posición de Luis (Advíncula) que a mí me parece que hizo un buen partido. Trauco juega de lateral izquierdo en línea de cuatro, por eso consideré que para este partido es mejor posibilidad la de Luis. Entendí que para hoy el mejor en esa posición era él”, explicó.

El partido en Buenos Aires frente a Argentina. “Ahora nos pondremos a pensar en ese partido y seguramente la estrategia será diferente. De alguna manera, en algunos aspectos, pero la idea en general no va a cambiar. Nosotros creemos en un camino. No confundan la idea con el sistema. Hoy el sistema inicial fue cambiado a los 20 minutos del primer tiempo. El partido con Argentina lo vamos a empezar en planificar hoy. Sacaremos las conclusiones de este, si me equivoque voy a ser el primer en aceptarlo, porque seguramente cometo errores. Primero empezaremos a ver la recuperación de los jugadores y después la estrategia a utilizar en Buenos Aires”, expresó.

Sobre la suplencia de Gianluca Lapadula en este duelo frente a Chile. “Gianluca (Lapadula) en los últimos tiempos, después de la Copa América, ha jugado muy poquito. Tuvo pocas oportunidades en algún momento y problemas físicos que no le permitieron jugar. Hace un mes no pudo estar acá porque estaba lesionado. Seguimos confiando en él, pero pondré a quien está en mejor condición para arrancar. Entendemos que si no estuviera en las condiciones no hubiera jugado”, comentó.

Fossati brindó un breve balance de su proceso con la Selección. “Esperemos el partido con Argentina, pero por ahora creo que en resumen que desde enero a acá yo he sentido que el equipo está cada vez más fuerte y, excepto el segundo tiempo con Brasil, donde fuimos perjudicados, creo que el equipo ha ido fortaleciéndose por lo menos con respecto a lo que yo pretendo. Hemos tenido muchas dificultades, pero enumerarlas a esta altura me parece que sonaría más a excusas. Trato de que el equipo mejore partido a partido”, indicó.

Finalmente, señaló que el empate entre Perú y Chile fue justo. “Ellos tuvieron el control de juego los primeros 20 o 25 minutos del partido, tuvieron un par de situaciones claras. Nosotros en el segundo tiempo tuvimos las nuestras y en el primero también. Luego corregimos algunas cosas y ellos ya no tuvieron la comodidad en el juego que tenían hasta ahí. En el segundo tiempo fue un partido que salimos a buscar los dos y nosotros tuvimos la mayor cantidad de remates que tuvimos en todo el año. Tuvimos situaciones bastante claras. Méritos hicimos los dos. Yo no estoy de acuerdo con Ricardo si alguien hizo méritos suficientes para llevarse más que un empate”, aseguró.





