Alianza Lima: el tiempo que planean renovar el contrato de Kevin Quevedo

Kevin Quevedo ha cobrado protagonismo este 2019, al ser uno de los goleadores del Torneo Apertura, con 11 tantos, además de incontables asistencias en los duelos de Alianza Lima. Esto ha llamado la atención de diversos clubes extranjeros, pero ¿qué dice la directiva blanquiazul al respecto?

El gerente de Alianza Lima, Gustavo Zevallos anunció que está en conversaciones con el padre de Kevin Quevedo, quien también es su representante, para su renovación por los próximos tres años, ya que su contrato actual vence en diciembre del 2019.

Zevallos también indicó que, si bien hubo llamadas de otros clubes para un posible fichaje, aún no hay nada oficial. "No voy a negar que han llamado por Kevin Quevedo, pero no hay nada concreto. Todo eso lo veremos en el transcurso de los días, porque estamos a puertas de cerrar la renovación", afirmó en GOLPERU.

De momento, Kevin Quevedo ha mostrado su interés por quedarse con los íntimos para pelear por el torneo local. No obstante, clubes como Morelia (México), Rayo Vallecano (España) y Grasshopper (Suiza) han mostrado interés por el volante.

Alianza Lima tiene un último partido por el Torneo Apertura. Ante Unión Comercio, los íntimos estarán bajo el mando de Pablo Bengoechea, quien tiene contrato hasta diciembre del 2020.

